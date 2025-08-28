Eurobasket 2025, Σλοβενία - Πολωνία 95-105: Οι Πολωνοί υπέταξαν τον απελπιστικά μόνο Ντόντσιτς

Λούκα Ντόντσιτς
Η Πολωνία δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Σλοβενία, επικρατώντας στο πρώτο τους παιχνίδι στο Eurobasket 2025 με το εντυπωσιακό 105-95. Τρομεροί Λόιντ και Πονίτκα για τους νικητές, απελπιστικά μόνος ο Ντόντσιτς για τους ηττημένους.

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το παιχνίδι της Πολωνίας με την Σλοβενία, με τους Πολωνούς να επικρατούν άνετα με +10 (95-105) και να ξεκινούν με το δεξί στο Eurobasket 2025.

Από την αρχή μέχρι το τέλος η Πολωνία είχε τον έλεγχο, με την Σλοβενία να προσπαθεί, αλλά να μην καταφέρνει να είναι ουσιαστικά ανταγωνιστική.

Δείτε Επίσης

Ελλάδα-Ιταλία 75-66: Άμυνα γρανίτης, Γιάννης δυναμίτης και ιδανική πρεμιέρα για την Εθνική!
Γιαννης Αντετοκούνμπο

Ο Λόιντ με 32 ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ 23 με 7 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Πονίτκα. Ο Πλούτα σημείωσε 15 πόντους, ενώ ο Μπαλτσερόφσκι τελείωσε το παιχνίδι με 11 πόντους και 6 «σκουπίδια».

Ο Λούκα Ντόντσιτς σταμάτησε στους 34, έχοντας 9 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, αλλά έμοιαζε μόνος, καθώς οι Χρόβατ (15π.) και Μούριτς (17π.) σκόραραν κυρίως μόνο από το τρίποντο μετά από ασίστ του Ντόντσιτς.

Το ματς:

Με τις άμυνες να είναι... απούσες στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η Πολωνία πήρε τα ηνία, με το σκορ να ανεβαίνει αρκετά ψηλά, όπως δείχνει το 25-29 του δεκαλέπτου. Στο δεύτερο, η Σλοβενία έδειξε σφυγμό και μπόρεσε ακόμη και να περάσει για πρώτη φορά μπροστά (46-45, 19'), με το ημίχρονο να κλείνει στο 46-47.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Πολωνία ήταν το απόλυτο αφεντικό. Οι Πολωνοί σκόραραν 33(!) πόντους σε αυτή την περίοδο και εκτόξευσαν την διαφορά πάνω από τους 10, με το σκορ στο 30' να είναι 69-80. Στη συνέχεια τίποτα δεν άλλαξε, με την Πολωνία να φτάνει εν τέλει στη νίκη με 95-105

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-47, 69-80, 95-105

NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... σούταρε με 54% στο τρίποντο και δεν επέτρεψε στην Σλοβενία να γίνει επικίνδυνη.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ o... Τζόρνταν Λόιντ. Ο Νατουραλιζέ της Πολωνίας το έβλεπε βαρέλι με 32 πόντους.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ο... Πονίτκα, με τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού να σταματά στους 23 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ο... Κλέμεν Πρέπελιτς, που παρότι η Σλοβενία περιμένει πράγματα από εκείνον, αυτός έμεινε στους 8 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... μαγικός ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σταρ είχε 34, έχοντας 9 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το ότι απολαύσαμε ένα σόου του Ντόντσιτς, ακόμη κι αν δεν κατάφερε να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Πως η Σλοβενία τα περίμενε όλα από τον Λούκα Ντόντσιτς, καθώς οι υπόλοιποι είναι πολλά επίπεδα πιο κάτω.

SloveniaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Martin KRAMPELJ08:5341/1100%1/1100%2/2100%112031026
4Mark PADJEN00:0100/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
6Aleksej NIKOLIC13:3452/367%2/2100%0/10%1/1100%01152000-153
7Klemen PREPELIC *19:5183/1030%1/250%2/825%0/20%011132003-1
8Edo MURIC25:19177/1547%4/757%3/838%12333022-619
12Rok RADOVIC *16:4531/425%0/10%1/333%20225210-23
13Robert JURKOVICDid Not Play
15Gregor HROVAT *31:18155/863%1/250%4/667%1/1100%30333100-1317
23Luka SCUKA00:0100/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
24Alen OMIC *24:1473/475%3/475%1/250%461011300-1013
37Leon STERGAR13:4521/333%1/1100%0/20%202130103
77Luka DONCIC *36:19347/1450%4/580%3/933%17/1894%04493452-1042
Team/Coaches
TOTAL2009530/6248.4%17/2568.0%13/3735.1%22/2684.6%13152825261396105

PolandFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Andrzej PLUTA *33:06156/1155%3/475%3/743%101313201313
2Aleksander BALCEROWSKI *26:09113/560%3/3100%0/20%5/771%246244111713
3Michal SOKOLOWSKI *23:2782/540%1/250%1/333%3/475%12335330310
8Jordan LOYD *27:02329/1464%2/633%7/888%7/888%011241201830
9Mateusz PONITKA *28:38238/1362%5/956%3/475%4/667%257230002025
10Szymon ZAPALADid Not Play
11Aleksander DZIEWA04:57001101000-11
12Tomasz GIELO15:4442/450%2/367%0/10%10100000-103
15Kamil LACZYNSKI12:0642/450%2/367%0/10%10111000-34
17Dominik OLEJNICZAK10:4022/450%02215300-20
23Michal MICHALAK02:21000000001-61
28Przemyslaw ZOLNIEREWICZ15:5062/2100%2/2100%2/2100%0331210019
Team/Coaches
TOTAL20010534/5858.6%20/3262.5%14/2653.8%23/3174.2%8182615261582109

@Photo credits: FIBA
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     