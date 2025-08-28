Η Πολωνία δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Σλοβενία, επικρατώντας στο πρώτο τους παιχνίδι στο Eurobasket 2025 με το εντυπωσιακό 105-95. Τρομεροί Λόιντ και Πονίτκα για τους νικητές, απελπιστικά μόνος ο Ντόντσιτς για τους ηττημένους.

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το παιχνίδι της Πολωνίας με την Σλοβενία, με τους Πολωνούς να επικρατούν άνετα με +10 (95-105) και να ξεκινούν με το δεξί στο Eurobasket 2025.

Από την αρχή μέχρι το τέλος η Πολωνία είχε τον έλεγχο, με την Σλοβενία να προσπαθεί, αλλά να μην καταφέρνει να είναι ουσιαστικά ανταγωνιστική.

Ο Λόιντ με 32 ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ 23 με 7 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Πονίτκα. Ο Πλούτα σημείωσε 15 πόντους, ενώ ο Μπαλτσερόφσκι τελείωσε το παιχνίδι με 11 πόντους και 6 «σκουπίδια».

Ο Λούκα Ντόντσιτς σταμάτησε στους 34, έχοντας 9 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, αλλά έμοιαζε μόνος, καθώς οι Χρόβατ (15π.) και Μούριτς (17π.) σκόραραν κυρίως μόνο από το τρίποντο μετά από ασίστ του Ντόντσιτς.

Το ματς:

Με τις άμυνες να είναι... απούσες στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η Πολωνία πήρε τα ηνία, με το σκορ να ανεβαίνει αρκετά ψηλά, όπως δείχνει το 25-29 του δεκαλέπτου. Στο δεύτερο, η Σλοβενία έδειξε σφυγμό και μπόρεσε ακόμη και να περάσει για πρώτη φορά μπροστά (46-45, 19'), με το ημίχρονο να κλείνει στο 46-47.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Πολωνία ήταν το απόλυτο αφεντικό. Οι Πολωνοί σκόραραν 33(!) πόντους σε αυτή την περίοδο και εκτόξευσαν την διαφορά πάνω από τους 10, με το σκορ στο 30' να είναι 69-80. Στη συνέχεια τίποτα δεν άλλαξε, με την Πολωνία να φτάνει εν τέλει στη νίκη με 95-105

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-47, 69-80, 95-105

NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... σούταρε με 54% στο τρίποντο και δεν επέτρεψε στην Σλοβενία να γίνει επικίνδυνη.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ o... Τζόρνταν Λόιντ. Ο Νατουραλιζέ της Πολωνίας το έβλεπε βαρέλι με 32 πόντους.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ο... Πονίτκα, με τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού να σταματά στους 23 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ο... Κλέμεν Πρέπελιτς, που παρότι η Σλοβενία περιμένει πράγματα από εκείνον, αυτός έμεινε στους 8 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... μαγικός ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σταρ είχε 34, έχοντας 9 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το ότι απολαύσαμε ένα σόου του Ντόντσιτς, ακόμη κι αν δεν κατάφερε να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Πως η Σλοβενία τα περίμενε όλα από τον Λούκα Ντόντσιτς, καθώς οι υπόλοιποι είναι πολλά επίπεδα πιο κάτω.

Slovenia FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Martin KRAMPELJ 08:53 4 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 1 1 2 0 3 1 0 2 6 4 Mark PADJEN 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Aleksej NIKOLIC 13:34 5 2/3 67% 2/2 100% 0/1 0% 1/1 100% 0 1 1 5 2 0 0 0 -15 3 7 Klemen PREPELIC * 19:51 8 3/10 30% 1/2 50% 2/8 25% 0/2 0% 0 1 1 1 3 2 0 0 3 -1 8 Edo MURIC 25:19 17 7/15 47% 4/7 57% 3/8 38% 1 2 3 3 3 0 2 2 -6 19 12 Rok RADOVIC * 16:45 3 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33% 2 0 2 2 5 2 1 0 -2 3 13 Robert JURKOVIC Did Not Play 15 Gregor HROVAT * 31:18 15 5/8 63% 1/2 50% 4/6 67% 1/1 100% 3 0 3 3 3 1 0 0 -13 17 23 Luka SCUKA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Alen OMIC * 24:14 7 3/4 75% 3/4 75% 1/2 50% 4 6 10 1 1 3 0 0 -10 13 37 Leon STERGAR 13:45 2 1/3 33% 1/1 100% 0/2 0% 2 0 2 1 3 0 1 0 3 77 Luka DONCIC * 36:19 34 7/14 50% 4/5 80% 3/9 33% 17/18 94% 0 4 4 9 3 4 5 2 -10 42 Team/Coaches TOTAL 200 95 30/62 48.4% 17/25 68.0% 13/37 35.1% 22/26 84.6% 13 15 28 25 26 13 9 6 105