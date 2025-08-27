Η Φινλανδία ήταν νικήτρια στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας στο EuroBasket 2025, έχοντας επικρατήσει της Σουηδίας με 93-90.

Μπορεί να ήταν ένα παιχνίδι που έμοιαζε με... αδιάφορο αλλά τελικά στο μεγάλο «θρίλερ» της πρεμιέρας του EuroBasket 2025 εξελίχθηκε ο αγώνας ανάμεσα στη Σουηδία και τη Φινλανδία. Ύστερα από ένα πραγματικό ντέρμπι μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα, η Φινλανδία κατάφερε να λυγίσει τη σκληρή αντίπαλο Σουηδία με 93-90.

Ο Λάουρι Μάρκανεν ξεχώρισε με 28 πόντους (5/11 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 12/14 βολές) ενώ στους ίδιους πόντους έφτασε ο Λούντβιγκ Χάκανσον των ηττημένων.

Σουηδία - Φινλανδία: Το ματς

Η Φιναλνδία που είχε τον ρόλο του φαβορί, άρχισε δυναμικά με 6-0, ωστόσο η Σουηδία κατάφερε να παραμείνει σταθερά σε κοντινή απόσταση από την οικοδέσποινα, κλείνοντας την πρώτη περίοδο όντας μόλις στο -5 με το σκορ στο 26-21.

Οι δύο εθνικές ομάδες συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό, με το παιχνίδι να αποκτά χαρακτήρα κανονικού ντέρμπι. Έχοντας κάνει την ανατροπή στα τελευταία λεπτά του πρώτου μισού, η Φινλανδία πήγε στα αποδυτήρια με μόλις έναν πόντο προβάδισμα και τον πίνακα να δείχνει 49-48.

Οι παίκτες των δύο πλευρών επέστρεψαν στο παρκέ για το δεύτερο μισό του αγώνα, με την εικόνα του παιχνιδιού να παραμένει η ίδια. καμία από τις δύο πλευρές δεν κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά πάνω από τους 4 πόντους, με αποτέλεσμα να μπουν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 72-72!

Εκεί στα 4:39 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού, ο Μούρινεν με δύο συνεχόμενα καλάθια έδωσε... ανάσα στη Φινλανδία κάνοντας το 82-79 και έτσι φάνηκε να δίνει την ώθηση που χρειαζόταν ενόψει της συνέχειας. Ο Μούρινεν από τις βολές έκανε το 83-79 (4:03 λεπτά για το τέλος).

Η Φινλανδία μέσω της άμυνας μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμα αλλά στα 1:34 λεπτά πριν από τη λήξη, ο Χάκανσον έκλεψε τη μπάλα και μείωσε σε 87-88, με ένα time out να βάζει στοπ για λίγο στη δράση.

Στα 1:16 πριν από το τέλος της τέταρτης περιόδου, ο Μάρκανεν από τις βολές έκανε το 90-87, ο Λάρσον έχασε τη δεύτερη βολή και έτσι η Φινλανδία παρέμεινε μπροστά με 90-88. Ο Βάλτονεν κέρδισε ένα φάουλ το οποίο ξεσήκωσε αντιδράσεις από τους Σουηδούς και έκανε το 91-88. Το τρομερό παιχνίδι διέκοψε ένα ακόμη time out στα 28 δευτερόλεπτα.

Στα 16,5" ο Χάκανσον κέρδισε φάουλ και πήγε στις βολές. Από εκεί ήταν εύστοχος και στις δύο, μειώνοντας σε 90-91. Η κατοχή πέρασε στη Φινλανδία, με τον Μαξούνι να πηγαίνει στις βολές στα 9,1" πριν τη λήξη και έκανε το 93-90, με τη Σουηδία να καλεί time out.

Στα 0,9 η Σουηδία είχε την ευκαιρία να κάνει οργανωμένη επίθεση από άουτ αλλά δεν μπόρεσε να κάνει σωστή επαναφορά και η Φινλανδία πανηγύρισε τη νίκη με 93-90.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 48-49, 72-72, 90-93

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η Σουηδία έκανε λάθος στην πιο κρίσιμη επαναφορά.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Λάουρι Μάρκανεν που έφτασε τους 28 πόντους (5/11 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 12/14 βολές)

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μαξούνι και Γιάντουνεν που είχαν από 15 και 12 πόντους αντίστοιχα, με τον πρώτο να ευστοχεί και σε κρίσιμες βολές.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Άνταμ Ράμστενντ που σε 5 λεπτά εντός παρκέ είχε 2 άστοχες βολές και 1 φάουλ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Λούντβιγκ Χάκανσον που σημείωσε 28 πόντους (4/5 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 2/3 βολές) ενώ σημείωσε επίσης 5 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός πως από εκεί όπου όλοι περίμεναν ένα βαρετό παιχνίδι, ο αγώνας εξελίχθηκε σε μεγάλο ντέρμπι.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ίσως ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η νίκη όπου επί της ουσίας κρίθηκε από μία λάθος επαναφορά και όχι από κάποιο -έστω- άστοχο σουτ.

Finland MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 1 Miro LITTLE 13:50 5 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 1 1 3 9 9 Sasu SALIN * 25:31 11 4/5 80% 1/1 100% 3/4 75% / % 1 1 2 7 2 1 7 20 13 Olivier NKAMHOUA 15:56 3 1/7 14% 1/4 25% 0/3 0% 1/2 50% 2 1 3 4 2 1 2 4 4 18 Mikael JANTUNEN * 25:41 12 4/8 50% 2/4 50% 2/4 50% 2/2 100% 2 2 3 2 1 7 14 19 Elias VALTONEN * 21:09 3 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1 2 3 2 2 -14 6 20 Alexander MADSEN 08:07 2 1/5 20% 1/3 33% 0/2 0% / % 1 1 1 -6 -1 21 Edon MAXHUNI * 21:16 15 5/5 100% 2/2 100% 3/3 100% 2/2 100% 1 1 2 2 2 4 16 23 Lauri MARKKANEN * 32:23 28 7/15 47% 5/11 45% 2/4 50% 12/14 86% 3 3 6 3 1 1 2 0 28 24 Miikka MUURINEN 08:22 5 2/3 67% 2/2 100% 0/1 0% 1/2 50% 1 1 2 1 1 3 4 30 Andre GUSTAVSON 13:51 4 2/2 100% 2/2 100% / % / % 1 2 3 3 1 10 11 34 Jacob GRANDISON 09:05 2 1/3 33% 1/2 50% 0/1 0% / % 3 3 1 3 1 4 35 Ilari SEPPALA 04:49 3 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% / % 1 -2 1 Team/Coaches 3 2 5 1 TOTAL 200 93 30/61 49% 18/35 51% 12/26 46% 21/26 81% 13 18 31 26 17 7 5 2