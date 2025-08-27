Με τον Τσέντι Όσμαν να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του (21π., 4ριμπ., 3ασ.) η Τουρκία άστραψε και βρόντηξε στην πρεμιέρα του Eurobasket κερδίζοντας εύκολα την οικοδέσποινα Λετονία στη Ρίγα με 93-73.

Ντέρμπι; Ποιο ντέρμπι; Στα χαρτιά. Γιατί στην πραγματικότητα, η Τουρκία έστησε πραγματικό πάρτι στη Ρίγα και έκανε... φύλλο και φτερό τη γηπεδούχο Λετονία.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έκανε ό,τι ήθελε στο ματς της πρεμιέρας και έδειξε από το πρώτο τζάμπολ τις άγριες διαθέσεις της ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης. Ο Τσέντι Όσμαν ήταν εκείνος που έκανε την μεγαλύτερη διαφορά στο ματς και δη στην 3η περίοδο, όταν η Τουρκία «άνοιξε» την ψαλίδα της διαφοράς «καθαρίζοντας» με την υπόθεση της νίκης.

Στα 27:53 που αγωνίστηκε είχε 20 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/6 βολές, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ακολούθησαν σε απόδοση οι Σένγκουν (16π., 8ριμπ., 7ασ.), Σιπάχι (19π., 6/6 σουτ) και Λάρκιν (15π.) σ' ένα ματς όπου η Τουρκία μέτρησε 15/25 τρίποντα έναντι 13/38 των Λετονών.

Λετονία – Τουρκία: Το ματς

«Εκρηκτικό» ήταν το ξεκίνημα της Τουρκίας στο ντέρμπι του Α' ομίλου καθώς με το «καλημέρα» του αγώνα βρέθηκε να έχει διψήφια διαφορά πόντων (3-13) χάρη στον Σιπάχι, ο οποίος είχε πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Έχοντας και την αμέριστη συμπαράσταση του Τσέντι Όσμαν (7π., 1/1διπ., 1/1τρ., 2/2β.) η ομάδα του Εργκίν Άταμαν βρέθηκε να προηγείται με 14 πόντους διαφορά (10-24) πριν «απαντήσουν» οι γηπεδούχοι με 11-0 δια χειρός Σμιτς, Λόμασζ και Πορζίνγκις για το 21-24 του δεκαλέπτου.

Ένα διάστημα όπου οι γηπεδούχοι είχαν 5/11 δίποντα και 2/8 τρίποντα, ενώ η Τουρκία αντίστοιχα 5/7 δίποντα και 2/4 τρίποντα. Την τουρκική σκυτάλη πήραν οι Χαζέρ και Κορκμάζ για το νέο +10 της Τουρκίας (22-32 στο 12') ωστόσο ο Άρτους Ζάγκαρς με συνεχόμενα σουτ έφερε εκ νέου την ομάδα του σε απόσταση μίας κατοχής (39-42) πριν από το 39-47 του πρώτου ημιχρόνου υπέρ των Τούρκων. Στο πρώτο μισό η Τουρκία είχε 9/17 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 8/8 βολές, 14-7 ριμπάουντ και 8 ασίστ για 9 λάθη, έχοντας ξεχωρίσει οι Σιπάχι (13π., 4/4 σουτ, 2ασ.), Λάρκιν (7π., 4ριμπ.) και Όσμαν (7π.) ενώ η Λετονία (Ζάγκαρς 11π., 3/5τρ.) αντίστοιχα είχε 6/14 δίποντα, 7/20 τρίποντα, 6/7 βολές, 5-7 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 6 λάθη.

Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν κρατούσε σταθερά το προβάδισμα στο σκορ και στην 3η περίοδο του αγώνα. Ο Τσέντι Όσμαν έκανε εξαιρετικό δεκάλεπτο σημειώνοντας 11 πόντους σε αυτό διάστημα «κουβαλώντας» την ομάδα του έως και διαφορά 18 πόντων (49-67) δύο λεπτά πριν από το τέλος (55-72). Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR είχε έως το τέλος της 3ης περιόδου 18 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ αντίστοιχα ο Λάρκιν είχε «γράψει» 15 πόντους με 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η συνέχεια αποτέλεσε τυπική... διαδικασία για την ομάδα του Άταμαν καθώς ο δείκτης του σκορ έφτασε και το +22 (57-79), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στη Ρίγα. Η Λετονία δεν μπορούσε να βρει απαντήσεις και η μία κακή επίθεση διαδέχονταν την άλλη με αποτέλεσμα το ματς να εξελιχθεί σε... one team show! Στο τέλος έβαλε την υπογραφή του και ο Άλπερεν Σένγκουν «γεμίζοντας» την στατιστική του με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Τουρκία είχε 15/25 τρίποντα,17 ριμπάουντ περισσότερα (40 έναντι 23 των Λετονών) ενώ πήρε ψυψολογία από το δυνατό της ξεκίνημα στο ματς.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τσέντι Όσμαν φυσικά καθώς στα 27:53 που αγωνίστηκε είχε 20 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/6 βολές, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σέιν Λάρκιν με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Κέναν Σιπάχι ήταν σταθερά καλός στο ματς με 19 πόντους έχοντας 6/6 σουτ (1/1δίπ., 5/5τρ., 2/2β.),

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κρίσταπς Πορζίνγκις. Ο Λετονός σταρ του NBA έμεινε πολύ μακριά από τον καλό του

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... τηρουμένων των αναλογιών και συγκριτικά με τους συμπαίκτες του, το προσπάθησε ο Ρίχαρντς Λόμασζ έχοντας

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η καρφωματάρα του Σέμους Χαζέρ ανάμεσα στους Κρίσταπς Πορζίνγκις και Μάρεκς Μέγιερις! Τρομερή φάση!

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το γεγονός ότι τραυματίστηκε ο Άρτουρ Ζάγκαρς από πλευράς Λετονίας. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 39-47, 55-72, 73-93.

Latvia FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 5 Mareks Mejeris 09:07 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0 2 2 0 0 6 6 Kristaps Porzingis * 25:16 10 3/12 25% 3/7 43% 0/5 0% 4/4 100% 3 1 4 1 4 6 1 -17 1 8 Davis Bertans * 21:03 6 1/6 17% 1/6 17% 3/3 100% 0 2 2 2 1 -15 6 9 Dairis Bertans 19:38 6 2/3 67% 2/3 67% 1 1 2 1 1 -4 8 11 Rolands Smits * 21:25 10 3/6 50% 1/3 33% 2/3 67% 2/3 67% 0 1 1 4 1 -10 6 18 Klavs Cavars 00:00 19 Rihards Lomazs 23:58 16 6/9 67% 3/4 75% 3/5 60% 1/2 50% 1 1 2 3 1 3 -5 14 24 Andrejs Grazulis 19:12 7 3/5 60% 3/4 75% 0/1 0% 1/1 100% 3 2 5 1 2 -4 11 28 Marcis Steinbergs 04:13 0 0/4 0% 0/1 0% 0/3 0% 0 1 1 1 1 -7 -2 47 Arturs Kurucs * 21:03 3 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33% 0 3 3 1 3 2 1 -20 3 55 Arturs Zagars * 16:35 11 4/7 57% 1/2 50% 3/5 60% 0 0 0 3 2 1 1 -9 11 66 Kristers Zoriks 18:30 4 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 0 0 5 1 -9 5 Team/Coaches 0 3 3 TOTAL 200 73 24/62 39% 11/24 46% 13/38 34% 12/15 80% 11 12 23 20 19 13 4