Ντέρμπι; Ποιο ντέρμπι; Στα χαρτιά. Γιατί στην πραγματικότητα, η Τουρκία έστησε πραγματικό πάρτι στη Ρίγα και έκανε... φύλλο και φτερό τη γηπεδούχο Λετονία.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έκανε ό,τι ήθελε στο ματς της πρεμιέρας και έδειξε από το πρώτο τζάμπολ τις άγριες διαθέσεις της ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης. Ο Τσέντι Όσμαν ήταν εκείνος που έκανε την μεγαλύτερη διαφορά στο ματς και δη στην 3η περίοδο, όταν η Τουρκία «άνοιξε» την ψαλίδα της διαφοράς «καθαρίζοντας» με την υπόθεση της νίκης.
Στα 27:53 που αγωνίστηκε είχε 20 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/6 βολές, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ακολούθησαν σε απόδοση οι Σένγκουν (16π., 8ριμπ., 7ασ.), Σιπάχι (19π., 6/6 σουτ) και Λάρκιν (15π.) σ' ένα ματς όπου η Τουρκία μέτρησε 15/25 τρίποντα έναντι 13/38 των Λετονών.
Λετονία – Τουρκία: Το ματς
«Εκρηκτικό» ήταν το ξεκίνημα της Τουρκίας στο ντέρμπι του Α' ομίλου καθώς με το «καλημέρα» του αγώνα βρέθηκε να έχει διψήφια διαφορά πόντων (3-13) χάρη στον Σιπάχι, ο οποίος είχε πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Έχοντας και την αμέριστη συμπαράσταση του Τσέντι Όσμαν (7π., 1/1διπ., 1/1τρ., 2/2β.) η ομάδα του Εργκίν Άταμαν βρέθηκε να προηγείται με 14 πόντους διαφορά (10-24) πριν «απαντήσουν» οι γηπεδούχοι με 11-0 δια χειρός Σμιτς, Λόμασζ και Πορζίνγκις για το 21-24 του δεκαλέπτου.
Ένα διάστημα όπου οι γηπεδούχοι είχαν 5/11 δίποντα και 2/8 τρίποντα, ενώ η Τουρκία αντίστοιχα 5/7 δίποντα και 2/4 τρίποντα. Την τουρκική σκυτάλη πήραν οι Χαζέρ και Κορκμάζ για το νέο +10 της Τουρκίας (22-32 στο 12') ωστόσο ο Άρτους Ζάγκαρς με συνεχόμενα σουτ έφερε εκ νέου την ομάδα του σε απόσταση μίας κατοχής (39-42) πριν από το 39-47 του πρώτου ημιχρόνου υπέρ των Τούρκων. Στο πρώτο μισό η Τουρκία είχε 9/17 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 8/8 βολές, 14-7 ριμπάουντ και 8 ασίστ για 9 λάθη, έχοντας ξεχωρίσει οι Σιπάχι (13π., 4/4 σουτ, 2ασ.), Λάρκιν (7π., 4ριμπ.) και Όσμαν (7π.) ενώ η Λετονία (Ζάγκαρς 11π., 3/5τρ.) αντίστοιχα είχε 6/14 δίποντα, 7/20 τρίποντα, 6/7 βολές, 5-7 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 6 λάθη.
Latvia's house?
Cedi Osman disagrees 😤#EuroBasket x @tbf pic.twitter.com/9tyCZmnZpd— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025
Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν κρατούσε σταθερά το προβάδισμα στο σκορ και στην 3η περίοδο του αγώνα. Ο Τσέντι Όσμαν έκανε εξαιρετικό δεκάλεπτο σημειώνοντας 11 πόντους σε αυτό διάστημα «κουβαλώντας» την ομάδα του έως και διαφορά 18 πόντων (49-67) δύο λεπτά πριν από το τέλος (55-72). Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR είχε έως το τέλος της 3ης περιόδου 18 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ αντίστοιχα ο Λάρκιν είχε «γράψει» 15 πόντους με 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η συνέχεια αποτέλεσε τυπική... διαδικασία για την ομάδα του Άταμαν καθώς ο δείκτης του σκορ έφτασε και το +22 (57-79), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στη Ρίγα. Η Λετονία δεν μπορούσε να βρει απαντήσεις και η μία κακή επίθεση διαδέχονταν την άλλη με αποτέλεσμα το ματς να εξελιχθεί σε... one team show! Στο τέλος έβαλε την υπογραφή του και ο Άλπερεν Σένγκουν «γεμίζοντας» την στατιστική του με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Τουρκία είχε 15/25 τρίποντα,17 ριμπάουντ περισσότερα (40 έναντι 23 των Λετονών) ενώ πήρε ψυψολογία από το δυνατό της ξεκίνημα στο ματς.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τσέντι Όσμαν φυσικά καθώς στα 27:53 που αγωνίστηκε είχε 20 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/6 βολές, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σέιν Λάρκιν με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Κέναν Σιπάχι ήταν σταθερά καλός στο ματς με 19 πόντους έχοντας 6/6 σουτ (1/1δίπ., 5/5τρ., 2/2β.),
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κρίσταπς Πορζίνγκις. Ο Λετονός σταρ του NBA έμεινε πολύ μακριά από τον καλό του
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... τηρουμένων των αναλογιών και συγκριτικά με τους συμπαίκτες του, το προσπάθησε ο Ρίχαρντς Λόμασζ έχοντας
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η καρφωματάρα του Σέμους Χαζέρ ανάμεσα στους Κρίσταπς Πορζίνγκις και Μάρεκς Μέγιερις! Τρομερή φάση!
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το γεγονός ότι τραυματίστηκε ο Άρτουρ Ζάγκαρς από πλευράς Λετονίας. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασής του.
Τα δεκάλεπτα: 21-24, 39-47, 55-72, 73-93.
|Latvia
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|5
|Mareks Mejeris
|09:07
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|6
|6
|Kristaps Porzingis *
|25:16
|10
|3/12
|25%
|3/7
|43%
|0/5
|0%
|4/4
|100%
|3
|1
|4
|1
|4
|6
|1
|-17
|1
|8
|Davis Bertans *
|21:03
|6
|1/6
|17%
|1/6
|17%
|3/3
|100%
|0
|2
|2
|2
|1
|-15
|6
|9
|Dairis Bertans
|19:38
|6
|2/3
|67%
|2/3
|67%
|1
|1
|2
|1
|1
|-4
|8
|11
|Rolands Smits *
|21:25
|10
|3/6
|50%
|1/3
|33%
|2/3
|67%
|2/3
|67%
|0
|1
|1
|4
|1
|-10
|6
|18
|Klavs Cavars
|00:00
|19
|Rihards Lomazs
|23:58
|16
|6/9
|67%
|3/4
|75%
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|3
|1
|3
|-5
|14
|24
|Andrejs Grazulis
|19:12
|7
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|3
|2
|5
|1
|2
|-4
|11
|28
|Marcis Steinbergs
|04:13
|0
|0/4
|0%
|0/1
|0%
|0/3
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|-7
|-2
|47
|Arturs Kurucs *
|21:03
|3
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|1/3
|33%
|0
|3
|3
|1
|3
|2
|1
|-20
|3
|55
|Arturs Zagars *
|16:35
|11
|4/7
|57%
|1/2
|50%
|3/5
|60%
|0
|0
|0
|3
|2
|1
|1
|-9
|11
|66
|Kristers Zoriks
|18:30
|4
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|5
|1
|-9
|5
|Team/Coaches
|0
|3
|3
|TOTAL
|200
|73
|24/62
|39%
|11/24
|46%
|13/38
|34%
|12/15
|80%
|11
|12
|23
|20
|19
|13
|4
|Türkiye
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Shane Larkin *
|29:12
|15
|5/7
|71%
|2/2
|100%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|0
|6
|6
|3
|3
|1
|15
|20
|2
|Sehmus Hazer
|20:30
|8
|3/6
|50%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|0
|1
|1
|1
|2
|3
|-3
|8
|5
|Sertac Sanli
|06:46
|0
|0
|2
|2
|1
|2
|6
|Cedi Osman *
|27:53
|20
|6/10
|60%
|2/3
|67%
|4/7
|57%
|4/6
|67%
|0
|3
|3
|3
|3
|2
|1
|20
|19
|10
|Onuralp Bitim
|00:27
|0
|-2
|0
|22
|Furkan Korkmaz
|16:07
|5
|2/5
|40%
|1/1
|100%
|1/4
|25%
|0
|1
|1
|1
|1
|-3
|5
|23
|Alperen Sengun *
|27:40
|16
|7/12
|58%
|7/11
|64%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|5
|3
|8
|7
|3
|5
|1
|1
|17
|23
|24
|Ercan Osmani *
|16:08
|4
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|5
|3
|1
|13
|1
|30
|Adem Bona
|15:15
|4
|2/3
|67%
|2/3
|67%
|1
|2
|3
|1
|5
|2
|2
|-1
|7
|33
|Erkan Yilmaz
|03:04
|0
|1
|0
|1
|1
|-4
|2
|55
|Kenan Sipahi *
|27:52
|19
|6/6
|100%
|1/1
|100%
|5/5
|100%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|3
|1
|37
|26
|77
|Omer Faruk Yurtseven
|09:06
|2
|1/3
|33%
|1/3
|33%
|2
|3
|5
|1
|2
|10
|3
|Team/Coaches
|2
|3
|5
|1
|TOTAL
|200
|93
|33/55
|60%
|18/30
|60%
|15/25
|60%
|12/16
|75%
|12
|28
|40
|19
|20
|18
|8
|4
