EuroBasket 2025, Βέλγιο - Γαλλία 64-92: Αρχή με... άνετο περίπατο

Σπύρος Μαρκεζίνης
Η Γαλλία δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στο Βέλγιο και επικράτησε με μεγάλη άνεση 92-64, στο πρώτο παιχνίδι της στο EuroBasket 2025.

Σε αγώνα για τον όμιλο της Πολωνίας, η Γαλλία αντιμετώπισε το Βέλγιο και κατάφερε να σημειώσει μία εύκολη νίκη με 92-64, έχοντας μετατρέψει το παιχνίδι σε... περίπατο, μπαίνοντας θετικά στο EuroBasket 2025.

Ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο οι Γάλλοι είχαν πάρει το πάνω χέρι (18-10) και πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα ενώ παράλληλα ανέβασαν σε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, έχοντας φτάσει στο 43-27.

Στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε. Η Γαλλία συνέχισε να είναι σταθερά σε ρόλο οδηγού και έχοντας μπει στην τελευταία περίοδο με το σκορ στο 70-49. Το Βέλγιο δεν μπόρεσε να μειώσει και με αυτόν τον τρόπο οι «τρικολόρ» πήραν τη νίκη με 92-64.

Επόμενος αγώνας για τους νικητές είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (30/8,18:00) με τη Σλοβενία, ενώ το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία, επίσης το Σάββατο (15:00).

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 27-43, 49-70, 64-92

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν μεγάλη και από πολύ νωρίς η Γαλλία είχε επιβάλει τον ρυθμό της.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Μπιλάλ Κουλιμπαλί που είχε 12 πόντους (5/7 δίποντα, 2/3 βολές) ενώ είχε επίσης 7 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Γκερσόν Γιαμπουσέλε (11 πόντοι), Έλι Οκόμπο (12 π.), Ζακαρί Ρισασέρ (10 π.).
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κέβιν Τούμπα που σε 16:08 λεπτά είχε 1 πόντο με 1 ριμπάουντ και 3 φάουλ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Χανς Βανουίν που ολοκλήρωσε με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι η Γαλλία πήρε λύσεις από αρκετούς παίκτες στην επίθεση.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι το Βέλγιο από νωρίς βγήκε εκτός διεκδίκησης του ματς.

FranceMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
00Sylvain FRANCISCO16:4451/425%0/10%1/333%2/2100%213642121712
0Elie OKOBO14:38124/850%3/560%1/333%3/3100%2222112112
2Nadir HIFI08:53103/475%1/1100%2/367%2/2100%221-18
3Timothe LUWAWU-CABARROT12:4531/250%/%1/250%/%2221135
7Guerschon YABUSELE *22:44111/714%1/425%0/30%9/1090%123212611
8Isaia CORDINIER *21:3472/729%1/425%1/333%2/2100%221211-25
11Theo MALEDON *14:2362/540%2/367%0/20%2/2100%246231211
14Mouhammadou JAITEH *15:1363/3100%3/3100%/%/%22421310
21Zaccharie RISACHER18:12103/475%1/1100%2/367%2/367%11222111412
34Jaylen HOARD15:4031/250%1/250%/%1/1100%112111174
44Alexandre SARR17:2673/560%3/3100%0/20%1/1100%134131169
99Bilal COULIBALY *21:48125/1145%5/771%0/40%2/367%1671121414
Team/Coaches1122
TOTAL2009229/6247%21/3462%8/2829%26/2990%122739162412104

BelgiumMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
4Emmanuel LECOMTE *19:4393/743%3/475%0/30%3/3100%112325-155
8Jean-Marc MWEMA *10:3400/10%/%0/10%/%11211-90
10Hans VANWIJN *25:44134/944%3/743%1/250%4/667%145221-412
11Loic SCHWARTZ *18:0682/540%0/10%2/450%2/450%2224-117
16Kevin TUMBA16:0810/10%0/10%/%1/250%1131-15-1
19Ismael BAKO *18:11113/743%3/743%/%5/683%34731-412
24Andy VAN VLIET18:2162/633%0/10%2/540%/%224141-266
29Siebe LEDEGEN11:5900/50%0/40%0/10%/%1231-9-2
34Niels VAN DEN EYNDE20:1783/743%1/425%2/367%/%11631-1310
36Joppe MENNES19:5621/250%1/250%/%/%2111-163
41Godwin TSHIMANGA01:360/%/%/%/%-70
44Mamadou GUISSE19:2562/633%2/540%0/10%2/450%331432-113
Team/Coaches2243
TOTAL2006420/5636%13/3636%7/2035%17/2568%1122331729184

@Photo credits: fiba.basketball
     

