Η Γερμανία έκανε με περίπατο το 5/5 και έκλεισε ιδανικά την φάση των ομίλων του EuroBasket 2025, επικρατώντας της Φινλανδίας άνετα με +. Πλέον η «Νάσιοναλμανσαφτ» ετοιμάζεται για τα νοκ άουτ, εκεί όπου θα κοντραριστεί με την Σουηδία (6/9).

Η Γερμανία δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στην Φινλανδία, επικράτησε με +30 (61-91) και έκανε το 5/5 στην φάση των ομίλων.

Από την αρχή μέχρι το τέλος η Γερμανία είχε το προβάδισμα, με την Φινλανδία μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο να δείχνει κάτι στο παρκέ. Από εκεί και πέρα, μόνο μια ομάδα υπήρχε στο παρκέ, με την παρέα του Σρούντερ να παίρνει τη νίκη και να ετοιμάζεται για το νοκ άουτ απέναντι στην Σουηδία.

Φινλανδία - Γερμανία: Το ματς

Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο όπου το ματς δεν ξέφυγε (19-21), η Γερμανία έδειξε τα δόντια της και πήρε τον έλεγχο. Ο Χόλατζ έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά πάνω από τους 10 (27-38, 15'), με τα «Πάντσερ» να μην κοιτάζουν ποτέ ξανά πίσω.

Το ημίχρονο έκλεισε στο 36-50, με την Φινλανδία να μην μπορεί αν βγάλει σε κανένα σημείο αντίδραση και να μοιάζει με κομπάρσο στο παιχνίδι, την ώρα που η Γερμανία ανέβαζε ολοένα και περισσότερο την διαφορά. Στο 30' η διαφορά είχε φτάσει στους 20 (49-69), ενώ στην συνέχεια ξεπέρασε τους 30 (57-89, 37'), με το τέλος του αγώνα να βρίσκει την Γερμανία νικήτρια με 61-91.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... δεν άφησε τον Μάρκανεν να πάρει ανάσα.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Βάνγκερ με 23 πόντους.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σρούντερ με 16 πόντους - 7 ριμπάουντ - 9 ασίστ και ο Τίμαν με 12 πόντους - 7 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μάρκανεν που δεν απείλησε ουσιαστικά τους αντιπάλους του, έχοντας 11 πόντους με 4/15 εντός παιδιάς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... πάλεψε ο Νκαμχούα 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το γρήγορο μπάσκετ της Γερμανίας.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το φεγονός πως η Φινλανδία δεν απείλησε ποτέ.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 36-50, 49-69, 61-91.

Finland 2FG 3FG FT Rebounds Stats M/A % M/A % M/A % O D T AST STL TO BLK PF EFF +/- Player # Min Points Miro LITTLE 1 18:55 4 1/3 33.3% 0/2 0.0% 2/3 66.7% 1 3 4 3 1 3 0 1 4 -6 Sasu SALIN * 9 13:44 2 1/2 50.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 2 -23 Olivier NKAMHOUA 13 26:38 16 6/12 50.0% 1/6 16.7% 1/2 50.0% 6 5 11 2 2 3 1 3 17 -5 Mikael JANTUNEN * 18 25:48 5 1/3 33.3% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 1 2 3 2 0 2 0 3 3 -25 Elias VALTONEN * 19 17:08 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/2 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 1 -1 -20 Alexander MADSEN 20 15:40 6 3/3 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 5 7 0 0 2 0 3 11 -14 Edon MAXHUNI * 21 14:47 9 1/5 20.0% 2/3 66.7% 1/2 50.0% 1 0 1 1 1 5 0 1 1 -16 Lauri MARKKANEN * 23 21:54 11 4/10 40.0% 0/5 0.0% 3/3 100.0% 4 5 9 0 0 2 4 1 11 -16 Andre GUSTAVSON 30 17:28 2 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 2 2 -18 Jacob GRANDISON 34 19:42 6 0/5 0.0% 2/5 40.0% 0/0 0.0% 1 0 1 3 2 2 0 2 2 -1 Ilari SEPPALA 35 08:16 0 0/1 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 1 -2 -6 Team 3 3 6 1 Total 200:00 61 18/47 38.3% 6/31 19.4% 7/12 58.3% 24 24 48 16 10 22 1 18