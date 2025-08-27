Η Σερβία επικράτησε της Εσθονίας με σβηστές... μηχανές για το 98-64 στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025 με διπλό Νίκολα Γιόκιτς!

Η Σερβία σήκωσε αυλαία στο EuroBasket 2025 με παιχνίδι απέναντι στην Εσθονία χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εξαρχής ο Νίκολα Γιόκιτς και η παρέα του έδειξαν τις διαθέσεις τους εκτοξεύοντας την ομάδα που δεν κοίταξε ποτέ πίσω της για να ολοκληρώσει την αναμέτρηση με σκορ 98-64. Μάλιστα, αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη των Σέρβων σε EuroBasket (με 34 πόντους διαφορά).

Η ομάδα του κόουτς Πέσιτς απέδειξε με το... καλησπέρα σας γιατί θεωρείται το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, καθώς πραγματοποίησε μία επιβλητική εμφάνιση και οδηγήθηκε με τεράστια ευκολία στη νίκη. Ο Γιόκιτς χωρίς να κοπιάσει ολοκλήρωσε το ματς με double double 11 πόντων, 10 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 7 ασίστ. Ο Νίκολα Γιόβιτς ήταν ο πρωταγωνιστής με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ με τον Αλέκσα Αβράμοβιτς να προσθέτει άλλους 13. Ο Φιλίπ Πετρούσεφ σημείωσε 12 πόντους με 2 ριμπάουντ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ 2 πόντους με 2 ριμπάουντ.

Σερβία - Εσθονία: Το ματς

Δεν υπάρχουν λόγια για την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς που μπήκε δυναμικά από την αρχή της αναμέτρησης με ένα σερί 9 αναπάντητων πόντων (9-0). Οι Πετρούσεφ και Γιόβιτς ήταν εκείνοι που εκτόξευσαν τη διαφορά στο 28-9 σε μόλις 8 λεπτά παιχνιδιού θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για ό,τι θα ακολουθούσε και για το +20 της πρώτης περιόδου (32-12).

Serbia putting on a show in Riga. ⚙️🇷🇸#EuroBasket pic.twitter.com/JzM5HHemVP — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

Τα πράγματα προσπάθησαν να εξισορροπηθούν στο δεύτερο δεκάλεπτο, ωστόσο όσο κι αν ανέβαιναν οι Εσθονοί, η υπεροχή της Σερβίας ήταν κάτι παραπάνω από δεδομένη με τα δύο συνεχόμενα τρίποντα του Μαρίνκοβιτς στην αρχή και την κυριαρχία στην επίθεση των Βούκσεβιτς και Μπογκντάνοβιτς. Έτσι η παρέα του Νίκολα Γιόκιτς οδηγήθηκε... σβηστά στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με σκορ 56-29.

Μετά την ανάπαυλα, ο Αβράμοβιτς και ο Γιόβιτς πήραν τα ηνία στο σκοράρισμα για τους Σέρβους με 10 σερί αναπάντητους πόντους για το διαστημικό 66-29. Ασταμάτητο ήταν το φαβορί για το χρυσό μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο με διαφορά που ξεπέρασε τους 40 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 32-12, 56-29, 86-44, 98-64

Serbia FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 Filip PETRUSEV * 18:35 12 5/6 83% 3/4 75% 2/2 100% 2 2 36 13 5 Nikola JOVIC * 15:51 18 6/8 75% 3/4 75% 3/4 75% 3/3 100% 1 3 4 6 1 1 36 26 7 Bogdan BOGDANOVIC * 25:26 11 4/5 80% 3/3 100% 1/2 50% 2/2 100% 2 2 7 2 5 1 35 15 9 Vanja MARINKOVIC 08:06 6 2/5 40% 0/1 0% 2/4 50% 1 1 2 11 Tristan VUKCEVIC 21:25 9 4/8 50% 4/6 67% 0/2 0% 1/2 50% 7 7 1 3 1 1 1 -2 13 13 Ognjen DOBRIC 17:20 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 1 1 2 1 -5 4 15 Nikola JOKIC * 23:04 11 3/4 75% 3/3 100% 0/1 0% 5/6 83% 10 10 7 1 3 39 23 22 Vasilije MICIC 18:04 4 2/5 40% 2/3 67% 0/2 0% 1 1 2 1 2 6 1 23 Marko GUDURIC 16:52 6 2/4 50% 2/2 100% 0/2 0% 2/2 100% 2 2 2 1 2 1 -4 7 24 Stefan JOVIC 06:53 4 2/2 100% 2/2 100% 4 1 2 8 30 Aleksa AVRAMOVIC * 11:28 13 4/6 67% 1/1 100% 3/5 60% 2/2 100% 1 2 3 3 1 2 31 19 33 Nikola MILUTINOV 16:56 2 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 1 2 2 2 -5 6 Team/Coaches 1 2 3 TOTAL 200 98 35/57 61% 24/32 75% 11/25 44% 17/19 89% 6 33 39 32 10 15 7 3