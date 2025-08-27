EuroBasket 2025, Σερβία - Εσθονία 98-64: Σαρωτική στην πρεμιέρα με τις μηχανές στο... ρελαντί

Ευτυχία Οικονομίδου
Η Σερβία επικράτησε της Εσθονίας με σβηστές... μηχανές για το 98-64 στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025 με διπλό Νίκολα Γιόκιτς!

Η Σερβία σήκωσε αυλαία στο EuroBasket 2025 με παιχνίδι απέναντι στην Εσθονία χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εξαρχής ο Νίκολα Γιόκιτς και η παρέα του έδειξαν τις διαθέσεις τους εκτοξεύοντας την ομάδα που δεν κοίταξε ποτέ πίσω της για να ολοκληρώσει την αναμέτρηση με σκορ 98-64. Μάλιστα, αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη των Σέρβων σε EuroBasket (με 34 πόντους διαφορά).

Η ομάδα του κόουτς Πέσιτς απέδειξε με το... καλησπέρα σας γιατί θεωρείται το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, καθώς πραγματοποίησε μία επιβλητική εμφάνιση και οδηγήθηκε με τεράστια ευκολία στη νίκη. Ο Γιόκιτς χωρίς να κοπιάσει ολοκλήρωσε το ματς με double double 11 πόντων, 10 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 7 ασίστ. Ο Νίκολα Γιόβιτς ήταν ο πρωταγωνιστής με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ με τον Αλέκσα Αβράμοβιτς να προσθέτει άλλους 13. Ο Φιλίπ Πετρούσεφ σημείωσε 12 πόντους με 2 ριμπάουντ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ 2 πόντους με 2 ριμπάουντ.

Σερβία - Εσθονία: Το ματς

Δεν υπάρχουν λόγια για την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς που μπήκε δυναμικά από την αρχή της αναμέτρησης με ένα σερί 9 αναπάντητων πόντων (9-0). Οι Πετρούσεφ και Γιόβιτς ήταν εκείνοι που εκτόξευσαν τη διαφορά στο 28-9 σε μόλις 8 λεπτά παιχνιδιού θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για ό,τι θα ακολουθούσε και για το +20 της πρώτης περιόδου (32-12).

Τα πράγματα προσπάθησαν να εξισορροπηθούν στο δεύτερο δεκάλεπτο, ωστόσο όσο κι αν ανέβαιναν οι Εσθονοί, η υπεροχή της Σερβίας ήταν κάτι παραπάνω από δεδομένη με τα δύο συνεχόμενα τρίποντα του Μαρίνκοβιτς στην αρχή και την κυριαρχία στην επίθεση των Βούκσεβιτς και Μπογκντάνοβιτς. Έτσι η παρέα του Νίκολα Γιόκιτς οδηγήθηκε... σβηστά στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με σκορ 56-29.

Μετά την ανάπαυλα, ο Αβράμοβιτς και ο Γιόβιτς πήραν τα ηνία στο σκοράρισμα για τους Σέρβους με 10 σερί αναπάντητους πόντους για το διαστημικό 66-29. Ασταμάτητο ήταν το φαβορί για το χρυσό μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο με διαφορά που ξεπέρασε τους 40 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 32-12, 56-29, 86-44, 98-64

SerbiaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Filip PETRUSEV *18:35125/683%3/475%2/2100%223613
5Nikola JOVIC *15:51186/875%3/475%3/475%3/3100%1346113626
7Bogdan BOGDANOVIC *25:26114/580%3/3100%1/250%2/2100%2272513515
9Vanja MARINKOVIC08:0662/540%0/10%2/450%112
11Tristan VUKCEVIC21:2594/850%4/667%0/20%1/250%7713111-213
13Ognjen DOBRIC17:2021/250%1/1100%0/10%1121-54
15Nikola JOKIC *23:04113/475%3/3100%0/10%5/683%10107133923
22Vasilije MICIC18:0442/540%2/367%0/20%1121261
23Marko GUDURIC16:5262/450%2/2100%0/20%2/2100%222121-47
24Stefan JOVIC06:5342/2100%2/2100%4128
30Aleksa AVRAMOVIC *11:28134/667%1/1100%3/560%2/2100%1233123119
33Nikola MILUTINOV16:5620/20%0/20%2/2100%11222-56
Team/Coaches123
TOTAL2009835/5761%24/3275%11/2544%17/1989%6333932101573

EstoniaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Henri DRELL *17:44115/1145%4/757%1/425%11431-184
1Mart ROSENTHAL12:5252/540%1/333%1/250%22311-116
2Sander RAIESTE19:5621/617%1/333%0/30%22221-110
3Kaspar TREIER17:4683/1127%1/520%2/633%31421-147
7Mikk JURKATAMM03:1900/10%0/10%1-20
9Matthias TASS *25:2852/367%2/367%1/250%3313-367
11Siim-Sander VENE19:3152/922%1/333%1/617%225112-36
13Kregor HERMET05:2821/333%1/250%0/10%11170
21Janari JOESAAR *18:5762/367%2/2100%0/10%2/367%123212-2211
25Joonas RIISMAA12:3421/425%1/250%0/20%1342105
34Artur KONONTSUK *22:52104/757%2/2100%2/540%22122-3212
77Kristian KULLAMAE *23:3383/933%2/450%1/520%1/1100%334-281
Team/Coaches2131
TOTAL2006426/7236%18/3650%8/3622%4/667%10162621191210
