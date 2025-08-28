Ισραήλ - Ισλανδία 83-71: Με σούπερ δίδυμο Σόρκιν-Άβντια (vid)

Νίκος Καρφής
Ισραήλ
Το Iσραήλ με πρωταγωνιστές τους Σόρκιν και Άβντια επικράτησε με 83-71 της Ισλανδίας στο Eurobasket 2025. Στους 31 σταμάτησε ο Σόρκιν.

Μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει να περάσει στην επόμενη φάση πήρε το Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί επικράτησαν της Ισλανδίας με 83-71 και έτσι άνοιξαν λογαριασμό στο Eurobasket 2025.

Από την πλευρά των νικητών, ο Σόρκιν τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, ενώ ο Άβντια είχε 20 με 9 ριμπάουντ. Στο ματς βρέθηκε και ο προπονητής του Άβντια στους Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς. Στον αντίποδα για τους ηττημένους, 17 πόντους είχε ο Φρίντρικσον και ο Χλίνασον 13 πόντους με 14 ριμπάουντ.

To ματς

Οι Ισραηλινοί διατηρούσαν μια μικρή διαφορά, ωστόσο δεν μπορούσαν να ξηεφύγουν με τίποτα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μαντάρ έκανε το 22-17, δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ ενώ ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το αποτέλεσμα δεκαλέπτου που ήταν το 23-19.

Η Ισλανδία πλησίασε επικίνδυνα με τον Χλίνασον που μείωσε στο καλάθι για το 32-31 στο 17'. Ο Άβντια έγραψε το 34-31, με τον Σέγκεβ να κάνει το 36-32 στο ημίχρονο. Με 2/11 σούταραν οι Ισραηλινοί στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο 2/14 βρέθηκαν οι Ισλανδοί.

Mε ένα γρήγορο 5-0 και τον Σόρκιν έγινε το 41-32 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Με το καλάθι του Γκίνατ η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +13. Ο Χλίνασον με δύο βολές έκανε το 60-50 στο 29'.

Ο Σόρκιν ήταν εκπληκτικός και έφτασε τους 28 πόντους, γράφοντας το 74-56, πέντε λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και το Ισραήλ επικράτησε με 83-71.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 36-32, 60-52, 83-71

NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κράτησε την Ισλανδία στους 71 και την έκανε να σουτάρει με 5/29 τρίποντα.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ o... Σόρκιν με 31πόντους.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ο... Άβτνια ήταν εξαιρετικός με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ο... Χέρμανσον και τα... έσπασε με 4 πόντους και 2/14 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... το πάλεψε ο Φρίντρικσον με 17 πόντους και ο Χλίνασον με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ο τρόπος που ηγούνται οι Σόρκιν και Άβντια.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αστοχία των δύο ομάδων στα τρίποντα.

IsraelFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Khadeen Carrington18:4921/813%1/714%0/10%112-13-6
6Itay Segev05:3122/2100%134336
8Deni Avdija *29:11205/1242%5/771%0/50%10/1283%9923232323
9Roman Sorkin *31:543113/1968%9/1275%4/757%1/250%325131111231
10Bar Timor14:0531/333%0/10%1/250%2233-136
11Yam Madar *27:3871/714%0/40%1/333%4/580%11621188
12Rafi Menco09:0841/333%1/333%1/250%11211-14
15Nimrod Levi04:2800/10%0/10%1121-3-1
35Ethan Burg00:00
41Tomer Ginat *29:2373/838%3/743%0/10%1/1100%15663111414
50Yovel Zoosman *18:4863/3100%3/3100%22413221211
99Guy Palatin11:0510/20%0/10%0/10%1/250%22218-1
Team/Coaches3251
TOTAL2008328/6642%21/4250%7/2429%20/2677%13284120261164
IcelandFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Aegir Steinarsson17:3900/50%0/20%0/30%333531
5Hilmar Henningsson03:2094/4100%3/3100%1/1100%112511
6Jon Axel Gudmundsson *27:4184/1233%4/850%0/40%134241-245
10Elvar Fridriksson *30:20174/1040%3/560%1/520%8/989%333143-1815
11Almar Orri Atlason03:2000/20%0/20%3-2
12Kari Jonsson03:20012132
14Kristinn Palsson17:3472/540%2/540%1/250%1114156
15Martin Hermannsson *29:0742/1414%2/825%0/60%11312-25-2
29Orri Gunnarsson *14:4652/2100%1/1100%1/1100%1121211-208
32Tryggvi Hlinason *36:20134/757%4/667%0/10%5/1050%681433-1516
34Styrmir Thrastarson12:0082/450%2/450%4/4100%156121713
66Sigtryggur Bjornsson04:3300/10%0/10%216-2
Team/Coaches2243
TOTAL2007124/6636%19/3751%5/2917%18/2572%1228401526138
     

