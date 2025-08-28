Το Iσραήλ με πρωταγωνιστές τους Σόρκιν και Άβντια επικράτησε με 83-71 της Ισλανδίας στο Eurobasket 2025. Στους 31 σταμάτησε ο Σόρκιν.

Μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει να περάσει στην επόμενη φάση πήρε το Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί επικράτησαν της Ισλανδίας με 83-71 και έτσι άνοιξαν λογαριασμό στο Eurobasket 2025.

Από την πλευρά των νικητών, ο Σόρκιν τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, ενώ ο Άβντια είχε 20 με 9 ριμπάουντ. Στο ματς βρέθηκε και ο προπονητής του Άβντια στους Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς. Στον αντίποδα για τους ηττημένους, 17 πόντους είχε ο Φρίντρικσον και ο Χλίνασον 13 πόντους με 14 ριμπάουντ.

To ματς

Οι Ισραηλινοί διατηρούσαν μια μικρή διαφορά, ωστόσο δεν μπορούσαν να ξηεφύγουν με τίποτα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μαντάρ έκανε το 22-17, δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ ενώ ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το αποτέλεσμα δεκαλέπτου που ήταν το 23-19.

Η Ισλανδία πλησίασε επικίνδυνα με τον Χλίνασον που μείωσε στο καλάθι για το 32-31 στο 17'. Ο Άβντια έγραψε το 34-31, με τον Σέγκεβ να κάνει το 36-32 στο ημίχρονο. Με 2/11 σούταραν οι Ισραηλινοί στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο 2/14 βρέθηκαν οι Ισλανδοί.

Mε ένα γρήγορο 5-0 και τον Σόρκιν έγινε το 41-32 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Με το καλάθι του Γκίνατ η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +13. Ο Χλίνασον με δύο βολές έκανε το 60-50 στο 29'.

Ο Σόρκιν ήταν εκπληκτικός και έφτασε τους 28 πόντους, γράφοντας το 74-56, πέντε λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και το Ισραήλ επικράτησε με 83-71.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 36-32, 60-52, 83-71

NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κράτησε την Ισλανδία στους 71 και την έκανε να σουτάρει με 5/29 τρίποντα.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ o... Σόρκιν με 31πόντους.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ο... Άβτνια ήταν εξαιρετικός με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ο... Χέρμανσον και τα... έσπασε με 4 πόντους και 2/14 σουτ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... το πάλεψε ο Φρίντρικσον με 17 πόντους και ο Χλίνασον με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ο τρόπος που ηγούνται οι Σόρκιν και Άβντια.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αστοχία των δύο ομάδων στα τρίποντα.

Israel FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 Khadeen Carrington 18:49 2 1/8 13% 1/7 14% 0/1 0% 1 1 2 -13 -6 6 Itay Segev 05:31 2 2/2 100% 1 3 4 3 3 6 8 Deni Avdija * 29:11 20 5/12 42% 5/7 71% 0/5 0% 10/12 83% 9 9 2 3 2 3 23 23 9 Roman Sorkin * 31:54 31 13/19 68% 9/12 75% 4/7 57% 1/2 50% 3 2 5 1 3 1 1 1 12 31 10 Bar Timor 14:05 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 2 2 3 3 -13 6 11 Yam Madar * 27:38 7 1/7 14% 0/4 0% 1/3 33% 4/5 80% 1 1 6 2 1 18 8 12 Rafi Menco 09:08 4 1/3 33% 1/3 33% 1/2 50% 1 1 2 1 1 -1 4 15 Nimrod Levi 04:28 0 0/1 0% 0/1 0% 1 1 2 1 -3 -1 35 Ethan Burg 00:00 41 Tomer Ginat * 29:23 7 3/8 38% 3/7 43% 0/1 0% 1/1 100% 1 5 6 6 3 1 1 14 14 50 Yovel Zoosman * 18:48 6 3/3 100% 3/3 100% 2 2 4 1 3 2 2 12 11 99 Guy Palatin 11:05 1 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 2 2 2 1 8 -1 Team/Coaches 3 2 5 1 TOTAL 200 83 28/66 42% 21/42 50% 7/24 29% 20/26 77% 13 28 41 20 26 11 6 4