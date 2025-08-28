Ισραήλ - Ισλανδία 83-71: Με σούπερ δίδυμο Σόρκιν-Άβντια (vid)
Μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει να περάσει στην επόμενη φάση πήρε το Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί επικράτησαν της Ισλανδίας με 83-71 και έτσι άνοιξαν λογαριασμό στο Eurobasket 2025.
Από την πλευρά των νικητών, ο Σόρκιν τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, ενώ ο Άβντια είχε 20 με 9 ριμπάουντ. Στο ματς βρέθηκε και ο προπονητής του Άβντια στους Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς. Στον αντίποδα για τους ηττημένους, 17 πόντους είχε ο Φρίντρικσον και ο Χλίνασον 13 πόντους με 14 ριμπάουντ.
The perfect Avdija & Sorkin connection doesn't exis...😮💨😮💨#EuroBasket x @TherealIBBA pic.twitter.com/2jSpiOAslU— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
To ματς
Οι Ισραηλινοί διατηρούσαν μια μικρή διαφορά, ωστόσο δεν μπορούσαν να ξηεφύγουν με τίποτα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μαντάρ έκανε το 22-17, δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ ενώ ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το αποτέλεσμα δεκαλέπτου που ήταν το 23-19.
Η Ισλανδία πλησίασε επικίνδυνα με τον Χλίνασον που μείωσε στο καλάθι για το 32-31 στο 17'. Ο Άβντια έγραψε το 34-31, με τον Σέγκεβ να κάνει το 36-32 στο ημίχρονο. Με 2/11 σούταραν οι Ισραηλινοί στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο 2/14 βρέθηκαν οι Ισλανδοί.
Mε ένα γρήγορο 5-0 και τον Σόρκιν έγινε το 41-32 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Με το καλάθι του Γκίνατ η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +13. Ο Χλίνασον με δύο βολές έκανε το 60-50 στο 29'.
Ο Σόρκιν ήταν εκπληκτικός και έφτασε τους 28 πόντους, γράφοντας το 74-56, πέντε λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και το Ισραήλ επικράτησε με 83-71.
Τα δεκάλεπτα: 23-19, 36-32, 60-52, 83-71
NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κράτησε την Ισλανδία στους 71 και την έκανε να σουτάρει με 5/29 τρίποντα.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ o... Σόρκιν με 31πόντους.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ο... Άβτνια ήταν εξαιρετικός με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ο... Χέρμανσον και τα... έσπασε με 4 πόντους και 2/14 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... το πάλεψε ο Φρίντρικσον με 17 πόντους και ο Χλίνασον με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ο τρόπος που ηγούνται οι Σόρκιν και Άβντια.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αστοχία των δύο ομάδων στα τρίποντα.
|Israel
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|Khadeen Carrington
|18:49
|2
|1/8
|13%
|1/7
|14%
|0/1
|0%
|1
|1
|2
|-13
|-6
|6
|Itay Segev
|05:31
|2
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|3
|3
|6
|8
|Deni Avdija *
|29:11
|20
|5/12
|42%
|5/7
|71%
|0/5
|0%
|10/12
|83%
|9
|9
|2
|3
|2
|3
|23
|23
|9
|Roman Sorkin *
|31:54
|31
|13/19
|68%
|9/12
|75%
|4/7
|57%
|1/2
|50%
|3
|2
|5
|1
|3
|1
|1
|1
|12
|31
|10
|Bar Timor
|14:05
|3
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|2
|2
|3
|3
|-13
|6
|11
|Yam Madar *
|27:38
|7
|1/7
|14%
|0/4
|0%
|1/3
|33%
|4/5
|80%
|1
|1
|6
|2
|1
|18
|8
|12
|Rafi Menco
|09:08
|4
|1/3
|33%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|1
|1
|-1
|4
|15
|Nimrod Levi
|04:28
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1
|1
|2
|1
|-3
|-1
|35
|Ethan Burg
|00:00
|41
|Tomer Ginat *
|29:23
|7
|3/8
|38%
|3/7
|43%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|1
|5
|6
|6
|3
|1
|1
|14
|14
|50
|Yovel Zoosman *
|18:48
|6
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|2
|2
|4
|1
|3
|2
|2
|12
|11
|99
|Guy Palatin
|11:05
|1
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|2
|2
|2
|1
|8
|-1
|Team/Coaches
|3
|2
|5
|1
|TOTAL
|200
|83
|28/66
|42%
|21/42
|50%
|7/24
|29%
|20/26
|77%
|13
|28
|41
|20
|26
|11
|6
|4
|Iceland
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|Aegir Steinarsson
|17:39
|0
|0/5
|0%
|0/2
|0%
|0/3
|0%
|3
|3
|3
|5
|3
|1
|5
|Hilmar Henningsson
|03:20
|9
|4/4
|100%
|3/3
|100%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|5
|11
|6
|Jon Axel Gudmundsson *
|27:41
|8
|4/12
|33%
|4/8
|50%
|0/4
|0%
|1
|3
|4
|2
|4
|1
|-24
|5
|10
|Elvar Fridriksson *
|30:20
|17
|4/10
|40%
|3/5
|60%
|1/5
|20%
|8/9
|89%
|3
|3
|3
|1
|4
|3
|-18
|15
|11
|Almar Orri Atlason
|03:20
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|3
|-2
|12
|Kari Jonsson
|03:20
|0
|1
|2
|1
|3
|2
|14
|Kristinn Palsson
|17:34
|7
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1
|1
|1
|4
|1
|5
|6
|15
|Martin Hermannsson *
|29:07
|4
|2/14
|14%
|2/8
|25%
|0/6
|0%
|1
|1
|3
|1
|2
|-25
|-2
|29
|Orri Gunnarsson *
|14:46
|5
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|1
|-20
|8
|32
|Tryggvi Hlinason *
|36:20
|13
|4/7
|57%
|4/6
|67%
|0/1
|0%
|5/10
|50%
|6
|8
|14
|3
|3
|-15
|16
|34
|Styrmir Thrastarson
|12:00
|8
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|4/4
|100%
|1
|5
|6
|1
|2
|17
|13
|66
|Sigtryggur Bjornsson
|04:33
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|2
|1
|6
|-2
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|3
|TOTAL
|200
|71
|24/66
|36%
|19/37
|51%
|5/29
|17%
|18/25
|72%
|12
|28
|40
|15
|26
|13
|8
