Εύκολο έργο απέναντι στην Κύπρο είχε η Ιταλία και μετά το 89-54 περιμένει τη νίκη της Ισπανίας επί της Ελλάδας για να τερματίσει στην κορυφή του Γ' Ομίλου.

Τη νίκη που έπρεπε να κάνει πέτυχε η Ιταλία, που με χαρακτηριστική άνεση και «σβήνοντας» το ματς, επικράτησε της Κύπρου με 89-54 στην τελευταία αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Πλέον η Ιταλία περιμένει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού της Ελλάδας με την Ισπανία. Αν οι Ισπανοί επικρατήσουν, η Ιταλία θα τερματίσει στην 1η θέση και η Ελλάδα θα πέσει 4η. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, η Ιταλία θα μείνει στη 2η θέση, με 1η την Ελλάδα.

Ιταλία - Κύπρος: Ο αγώνας

Όπως αναμενόταν, έτσι και εξελίχθηκε η αναμέτρηση. Με τους Ιταλούς να κάνουν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα ώστε να «κλειδώσουν» τη νίκη. Μετά από 8 λεπτά, το σκορ ήταν 22-4, μιας και η Κύπρος έμεινε χωρίς σκορ για 7'45''.

Ο Ντιουφ έκανε πάρτι μέσα στη ρακέτα και έτσι οι Κύπριοι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Με την ομάδα του Ποτζέκο να ρίχνει ρυθμούς, αλλά να φτάνει στο 29-12 (14') και το παιχνίδι να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.

Η Ιταλία προφανώς ήθελε να φύγει χωρίς κάποιον τραυματισμό από την αναμέτρηση, ενόψει των νοκ άουτ. Ενώ θυμίζουμε πως δεν αγωνίστηκε για να προφυλαχτεί ο Νιάνγκ, ο οποίος αποκόμισε έναν τραυματσιμό στο πόδι μετά το ματς με την Ισπανία.

Τα τρίποντα άνοιξαν λίγο τον ρυθμό του αγώνα και ανέβασαν την παραγωγικότητα της Κύπρου. Αλλά οι Ιταλοί βρήκαν τρόπο να στείλουν τη διαφορά πάνω από τους 30 (79-48, 36') και περιμένουν πλέον τη νίκη των Ισπανών για την πρωτιά.

Τα δεκάλεπτα: 24-6, 40-19, 67-43, 89-54

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων ποιοτικά.

Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων ποιοτικά. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Από την αρχή πολύ καλός ο Μουχάμετ Ντιουφ με 12 πόντους (5/10 2π.) και 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ.

Από την αρχή πολύ καλός ο Μουχάμετ Ντιουφ με 12 πόντους (5/10 2π.) και 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Φοντέκιο, Σπανιόλο με 13 πόντους, 12 ο Γκαλινάρι.

Φοντέκιο, Σπανιόλο με 13 πόντους, 12 ο Γκαλινάρι. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Δε βρήκε σκορ ο Νίκος Στυλιανού με 5 πόντους και 1/2 2π., 1/3 3π.

Δε βρήκε σκορ ο Νίκος Στυλιανού με 5 πόντους και 1/2 2π., 1/3 3π. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Κατάφερε να βάλει 15 πόντοςυ με 3/7 2π., 2/4 3π. ο Φίλιππος Τίγκας, έχοντας 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Κατάφερε να βάλει 15 πόντοςυ με 3/7 2π., 2/4 3π. ο Φίλιππος Τίγκας, έχοντας 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το χάρηκαν αρκετά και με την ψυχή τους οι Κύπριοι αυτό το EuroBasket.

Το χάρηκαν αρκετά και με την ψυχή τους οι Κύπριοι αυτό το EuroBasket. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Συνεχίζει άστοχος στη διοργάνωση ο Μέλι, ο οποίος βέβαια έπαιξε μόνο 13'11'', έχοντας 1/1 2π., 0/2 3π.

Italy FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 8 Danilo GALLINARI 20:08 12 4/10 40% 1/3 33% 3/7 43% 1/2 50% 2 3 5 1 2 5 11 9 Nicolo MELLI * 13:11 3 1/3 33% 1/1 100% 0/2 0% 1/2 50% 1 1 2 3 1 1 19 6 13 Simone FONTECCHIO * 15:10 13 5/9 56% 3/4 75% 2/5 40% 1/1 100% 2 2 1 1 22 10 15 Darius THOMPSON 13:11 4 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 2/2 100% 1 1 3 12 7 17 Giampaolo RICCI 14:18 8 3/7 43% 1/2 50% 2/5 40% / 2 1 3 2 1 1 5 9 18 Matteo SPAGNOLO * 30:59 13 4/8 50% 4/6 67% 0/2 0% 5/5 100% 7 7 5 3 1 4 33 24 19 Gabriele PROCIDA 21:22 8 2/7 29% 0/2 0% 2/5 40% 2/3 67% 1 2 3 2 2 2 1 3 6 20 Saliou NIANG 00:00 / / / / 33 Marco SPISSU 22:05 5 2/5 40% 1/1 100% 1/4 25% / 1 1 3 1 1 14 5 35 Mouhamet DIOUF * 18:53 12 5/10 50% 5/10 50% / 2/3 67% 4 6 10 2 24 18 45 Nicola AKELE 12:48 8 4/7 57% 4/4 100% 0/3 0% / 2 2 4 1 3 1 1 17 12 54 Alessandro PAJOLA * 17:55 3 1/6 17% 0/2 0% 1/4 25% / 1 1 2 4 3 1 21 5 Team/Coaches 4 4 8 TOTAL 200 89 32/74 43% 21/36 58% 11/38 29% 14/18 78% 17 31 48 26 16 6 9 1