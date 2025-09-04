EuroBasket 2025, Ιταλία - Κύπρος 89-54: Έκανε το καθήκον της και περιμένει... Ισπανία για πρωτιά

Δημήτρης Οικονόμου
Εύκολο έργο απέναντι στην Κύπρο είχε η Ιταλία και μετά το 89-54 περιμένει τη νίκη της Ισπανίας επί της Ελλάδας για να τερματίσει στην κορυφή του Γ' Ομίλου.

Τη νίκη που έπρεπε να κάνει πέτυχε η Ιταλία, που με χαρακτηριστική άνεση και «σβήνοντας» το ματς, επικράτησε της Κύπρου με 89-54 στην τελευταία αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Πλέον η Ιταλία περιμένει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού της Ελλάδας με την Ισπανία. Αν οι Ισπανοί επικρατήσουν, η Ιταλία θα τερματίσει στην 1η θέση και η Ελλάδα θα πέσει 4η. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, η Ιταλία θα μείνει στη 2η θέση, με 1η την Ελλάδα.

Ιταλία - Κύπρος: Ο αγώνας

Όπως αναμενόταν, έτσι και εξελίχθηκε η αναμέτρηση. Με τους Ιταλούς να κάνουν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα ώστε να «κλειδώσουν» τη νίκη. Μετά από 8 λεπτά, το σκορ ήταν 22-4, μιας και η Κύπρος έμεινε χωρίς σκορ για 7'45''.

Ο Ντιουφ έκανε πάρτι μέσα στη ρακέτα και έτσι οι Κύπριοι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Με την ομάδα του Ποτζέκο να ρίχνει ρυθμούς, αλλά να φτάνει στο 29-12 (14') και το παιχνίδι να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.

Η Ιταλία προφανώς ήθελε να φύγει χωρίς κάποιον τραυματισμό από την αναμέτρηση, ενόψει των νοκ άουτ. Ενώ θυμίζουμε πως δεν αγωνίστηκε για να προφυλαχτεί ο Νιάνγκ, ο οποίος αποκόμισε έναν τραυματσιμό στο πόδι μετά το ματς με την Ισπανία.

Τα τρίποντα άνοιξαν λίγο τον ρυθμό του αγώνα και ανέβασαν την παραγωγικότητα της Κύπρου. Αλλά οι Ιταλοί βρήκαν τρόπο να στείλουν τη διαφορά πάνω από τους 30 (79-48, 36') και περιμένουν πλέον τη νίκη των Ισπανών για την πρωτιά.

Τα δεκάλεπτα: 24-6, 40-19, 67-43, 89-54

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων ποιοτικά.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Από την αρχή πολύ καλός ο Μουχάμετ Ντιουφ με 12 πόντους (5/10 2π.) και 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Φοντέκιο, Σπανιόλο με 13 πόντους, 12 ο Γκαλινάρι.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Δε βρήκε σκορ ο Νίκος Στυλιανού με 5 πόντους και 1/2 2π., 1/3 3π.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Κατάφερε να βάλει 15 πόντοςυ με 3/7 2π., 2/4 3π. ο Φίλιππος Τίγκας, έχοντας 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το χάρηκαν αρκετά και με την ψυχή τους οι Κύπριοι αυτό το EuroBasket.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Συνεχίζει άστοχος στη διοργάνωση ο Μέλι, ο οποίος βέβαια έπαιξε μόνο 13'11'', έχοντας 1/1 2π., 0/2 3π.
ItalyFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
8Danilo GALLINARI20:08124/1040%1/333%3/743%1/250%23512511
9Nicolo MELLI *13:1131/333%1/1100%0/20%1/250%112311196
13Simone FONTECCHIO *15:10135/956%3/475%2/540%1/1100%22112210
15Darius THOMPSON13:1141/250%1/1100%0/10%2/2100%113127
17Giampaolo RICCI14:1883/743%1/250%2/540%/21321159
18Matteo SPAGNOLO *30:59134/850%4/667%0/20%5/5100%7753143324
19Gabriele PROCIDA21:2282/729%0/20%2/540%2/367%123222136
20Saliou NIANG00:00////
33Marco SPISSU22:0552/540%1/1100%1/425%/11311145
35Mouhamet DIOUF *18:53125/1050%5/1050%/2/367%461022418
45Nicola AKELE12:4884/757%4/4100%0/30%/22413111712
54Alessandro PAJOLA *17:5531/617%0/20%1/425%/112431215
Team/Coaches448
TOTAL2008932/7443%21/3658%11/3829%14/1878%1731482616691

CyprusFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Christos LOIZIDES07:380////31-8-1
3Konstantinos SIMITZIS *25:4094/850%3/475%1/425%/3312-216
4Ioannis PASHIALIS17:0231/1100%1/1100%/1/1100%22121-194
5Simon MICHAIL *10:0621/333%1/1100%0/20%/111-180
6Stefanos ILIADIS12:2752/540%1/250%1/333%/3322128
7Antreas CHRISTODOULOU13:4831/333%0/10%1/250%/311-45
9Aeneas JUNG23:5821/250%1/250%//134141-125
10Giannis GIANNARAS12:5000/20%/0/20%/1121-17-2
11Michalis KOUMIS *05:3800/20%0/20%//1121-30
13Filippos TIGKAS25:07155/1145%3/743%2/450%3/475%156422-2316
21Darral WILLIS JR *24:31102/1020%1/617%1/425%5/683%551211-266
99Nikos STYLIANOU *21:1552/540%1/250%1/333%/4423-263
Team/Coaches11
TOTAL2005419/5237%12/2843%7/2429%9/1182%3273011221551

