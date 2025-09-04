Eurobasket 2025, Γαλλία - Ισλανδία 114-74: Επιβλητική και... περιμένει!

Γιώργος Κούβαρης
Η Γαλλία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Ισλανδία την οποία και διέλυσε με 114-74 έχοντας οκτώ παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Με... σπασμένα τα φρένα έκλεισε την παρουσία της στον Κατοβίτσε η Γαλλία καθώς έκανε φύλλο και φτερό τους Ισλανδούς!

Το τελικό σκορ και η διαφορά των 40 πόντων «μιλούν» από μόνα τους, με τους «τρικολόρ» να έχουν οκτώ «διψήφιους» παίκτες.

Συγκεκριμένα έκαναν την... δουλειά οι Ρισασέ (15π.), Οκόμπο (14π.), Ζαϊτέ (13π.), Λουβαβού-Καμπαρό (12π.), Χόαρντ (11π.) Ιφί (11π.), Γιαμπουσέλε (1π.) και Κορντινιέ (10π.)

Πλέον περιμένουν τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς για να δουν οι Γάλλοι εάν και εφόσον τερματίσουν στην 1η θέση του Δ' ομίλου.

Γαλλία - Ισλανδία: Το ματς

Κάτι παραπάνω από εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για την εθνική ομάδα της Γαλλίας η οποία μπήκε φουριόζα στο παρκέ της «Spodek Arena» στο Κατοβίτσε και πήρε... παραμάζωμα τους Ισλανδούς. Πριν καν συμπληρωθεί το πεντάλεπτο είχε πάρει προβάδισμα 10 πόντων (14-4) ενώ στη συνέχεια έτρεξε επιπλέον επιμέρους σκορ 18-5 και έφτασε στο σημείο να κλείσει την περίοδο στο +27 (36-9) έχοντας πραγματοποιήσει το τέλειο δεκάλεπτο έχοντας 17/24 δίποντα, 8/13 τρίποντα και 12 ασίστ για μόλις 3 λάθη.

Φυσικά υπήρχε πλουραλισμός με τους Οκόμπο (10π.), Ζαϊτέ (10π.), Ρισασέ (9π.), Γιαμπουσέλε (8π.) και Χόαρντ (8π.) την ώρα που η Ισλανδία έμοιαζε ανήμπορη να αντιδράσει έχοντας μόλις 11/38 εντός παιδιάς με 7/22 δίποντα και 4/16 τρίποντα. Εκτοτε προσπάθησε να ισορροπήσει το ματς από τη στιγμή που και η Γαλλία έριξε ταχύτητα και εν μέρει τα κατάφερε καθώς το σκορ της 2ης περιόδου ήταν 30-25 υπέρ της Γαλλίας, η οποία ωστόσο είχε προλάβει να κάνει την δουλειά από το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο όλο το υπόλοιπο παιχνίδι εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, με την ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού να κυριαρχεί μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 3ο δεκάλεπτο έληξε 90-46 υπέρ των τρικολόρ, οι οποίοι έκλεισαν το ματς στο στρογγυλό +40 έχοντας οκτώ παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... δεν γινόταν να χάσει. Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων.

ΕΚΑΝΕ TΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ζακαρί Ρισασέ ξεχώρισε λίγο περισσότερο έχοντας 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Δεν υστέρησε κανείς.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... ο Χλίνασον ο οποίος δεν κινήθηκε βάσει των δικών του στάνταρ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Μάρτιν Χέρμανσον το προσπάθησε για τους Ισλανδούς έχοντας 15 πόντους με 6/8 εντός παιδιάς.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ο γαλλικός πλουραλισμός και το γεγονός ότι οκτώ παίκτες των «τρικολόρ» είχαν διψήφιο αριθμό πόντων.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η εικόνα των Ισλανδών στο πρώτο δεκάλεπτο όταν και παρέδωσαν σώμα και πνεύμα με το πρώτο τζάμπολ έχοντας δεχθεί επιμέρους σκορ 36-9.

Τα δεκάλεπτα: 36-9, 66-34, 90-46, 114-74.

FranceFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
00Sylvain Francisco16:0531/425%0/20%1/250%0/00%11251100228
2Elie Okobo16:33145/683%3/475%2/2100%2/367%112511201519
3Nadir Hifi11:48113/743%0/00%3/743%2/2100%03316100113
7Timothe Luwawu-Cabarrot19:01125/956%3/475%2/540%0/10%213111101511
8Guerschon Yabusele *21:20104/667%4/4100%0/20%2/2100%134331002816
11Isaia Cordinier *17:29105/1050%5/863%0/20%0/00%156251121015
14Theo Maledon *16:5994/944%3/475%1/520%0/00%224521301613
21Mouhammadou Jaiteh *19:28135/771%5/771%0/00%3/838%336122102612
34Zaccharie Risacher21:10156/875%3/3100%3/560%0/00%167311102722
99Jaylen Hoard18:56115/863%5/863%0/00%1/1100%156111101717
10Bilal Coulibaly *21:1162/540%2/450%0/10%2/2100%156111101810
Team/Coaches20201
TOTAL20011445/7957%33/4869%12/3139%12/1963%13354824197117
IcelandFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Aegir Steinarsson04:5900/10%0/10%0/00%0/00%01103000-53
6Hilmar Henningsson *20:3992/1217%1/714%1/520%4/4100%21311100-234
10Jon Axel Gudmundsson17:4542/540%2/367%0/20%0/10%12333100-147
11Elvar Fridriksson18:43103/743%2/450%1/333%3/3100%11222000-227
12Almar Orri Atlason12:4321/714%1/250%0/50%0/00%01102000-16-5
14Kari Jonsson11:3200/10%0/00%0/10%0/00%01102000-104
15Kristinn Palsson17:5872/729%0/20%2/540%1/1100%11201000-175
29Martin Hermannsson *16:09156/875%3/560%3/3100%0/00%02211100-2515
32Orri Gunnarsson *24:3673/1225%2/633%1/617%0/00%33602000-241
34Tryggvi Hlinason *20:5083/560%3/560%0/00%2/2100%23511102-2415
66Styrmir Thrastarson13:2994/580%4/580%0/00%1/250%14502000-812
77Sigtryggur Bjornsson *20:3731/617%0/20%1/425%0/00%02202000-281
Team/Coaches61700
TOTAL2007427/7636%18/4243%9/3426%11/1385%15233820181463
     

