Το Μαυροβούνιο έκανε σεφτέ στο EuroBasket με τον διαστημικό Νίκολα Βούτσεβιτς απέναντι στην Σουηδία (81-87), για να παραμείνει ζωντανό στη μάχη της πρόκρισης.

Η Σουηδία και το Μαυροβούνιο προσέφεραν θέαμα στην τέταρτη αγωνιστική του EuroBasket 2025 με την παρέα του Νίκολα Βούτσεβιτς να καταφέρνει να σπάσει το... ρόδι στη διοργάνωση παίρνοντας την πρώτη της νίκη με 81-87.

Διαστημικός ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ κάνοντας το ματς της ζωής τους σε μια απίθανη μονομαχία κόντρα στον Πέλι Λάρσον της Σουηδίας με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα κι ένα μπλοκ.

Σουηδία - Μαυροβούνιο: Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ανταγωνιστικά την αναμέτρηση με τον Εμίρ Χατζιμπέγκοβιτς να δίνει τον ρυθμό στους Μαυροβούνιους, έχοντας απέναντί του τον Πέλι Λάρσον. Ο Νίκολα Βούτσεβιτς πήρε τη σκυτάλη και προς το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με δικές του προσπάθειες έβαλε το Μαυροβούνιο σε θέση οδηγού (11-16). Η υπεροχή των τυπικά φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο φτάνοντας με τη συμβολή του Ντρόμπνιακ τη διαφορά στο +9 (17-26). Με επιμέρους σκορ 13-3, η Σουηδία έφερε την ανατροπή για το 30-29 στο 17'30". Με οκτώ σερί πόντους και πρωτοπόρο των Μιχαΐλοβιτς, το Μαυροβούνιο πέρασε ξανά μπροστά (30-37) για να κλείσει το ημίχρονο με το προβάδισμα.

Μετά την ανάπαυλα, η μονομαχία επικεντρώθηκε στους Λάρσον και Βούτσεβιτς που ηγούνταν των προσπαθειών των ομάδων τους στην αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Μάλιστα, οι Σουηδοί είχαν διατηρηθεί μπροστά (54-48) δίνοντας νέα δυναμική στο ματς. Δύο σερί τρίποντα του καθοριστικού Ντρόμπνιακ έφεραν την ισοφάριση (54-54) κάνοντας ξανά το ματς... ροντέο.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, Βούτσεβιτς και Σιμόνοβιτς έδωσαν προβάδισμα στο Μαυροβούνιο (65-70). Ένα αναπάντητο σερί 10 πόντων των Σουηδών τους έβαλε και πάλι μπροστά (75-70), όμως τίποτα δεν είχε τελειώσει, καθώς ο Άλμαν ήρθε για να ανατρέψει το σκορ υπέρ του Μαυροβουνίου δύο λεπτά πριν το φινάλε (77-80) και μένοντας μπροστά πήρε την πρώτη του νίκη μέχρι στιγμής στο τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 34-40, 65-64, 81-87

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είχε τον Βούτσεβιτς σε εξαιρετική βραδιά.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Νίκολα Βούτσεβιτς με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Άλμαν, Μιχαίλοβιτς, Χατζιμπέγκοβιτς και Σιμόνοβιτς με 10 πόντους έκαστος.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λούντβιγκ Χάκανσον με 3 πόντους σε 18 λεπτά, καθώς και ο Μέλβιν Πάντζαρ με 1/7 εντός παιδιάς.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...απίθανος ο Πέλι Λάρσον με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα κι ένα μπλοκ.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η απίθανη μονομαχία Λάρσον - Βούτσεβιτς
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... γιατί η Σουηδία πάλεψε για ακόμη μία φορά, όπως και με τη Φινλανδία, αλλά δεν τα κατάφερε κάνοντας πειστικές εμφανίσεις.

SwedenFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Denzel Andersson19:5251/333%1/333%2/2100%1122-105
2Adam Ramstedt01:11010
5Wilhelm Falk00:00
6Tobias Borg14:4262/367%2/367%2104
9Pelle Larsson *31:402810/2050%7/1164%3/933%5/683%16741321-828
12Ludvig Hakanson *18:1831/520%0/20%1/333%0/10%134131-12
15Mattias Markusson05:1021/250%1/250%11-32
16Nicholas Spires00:00
18Viktor Gaddefors *31:23104/1040%4/944%0/10%2/2100%44341212
19Melwin Pantzar *27:0851/714%0/50%1/250%2/367%145211-74
31Barra Njie17:10115/771%5/683%0/10%1/250%224312015
35Simon Birgander *33:26114/1233%4/1233%3/560%6410331-415
Team/Coaches3141
TOTAL2008129/6942%21/4745%8/2236%15/2171%1226381819852

MontenegroFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Kyle ALLMAN *33:49103/1421%2/922%1/520%3/3100%055712212112
3Vladimir MIHAILOVIC *22:47103/838%1/520%2/367%2/367%02214300-44
4Nikola VUCEVIC *35:55239/1560%6/1155%3/475%2/2100%3121543123340
7Andrija SLAVKOVIC *14:4842/450%2/2100%0/20%0/00%01103000-33
8Emir HADZIBEGOVIC *15:21104/667%2/2100%2/450%0/00%23502100-113
9Marko SIMONOVIC28:44103/650%3/475%0/20%4/580%426042011011
10Bojan TOMASEVIC00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11Zoran VUCELJIC00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
13Djordje JOVANOVIC24:3952/450%1/1100%1/333%0/00%02201000105
17Balsa ZIVANOVIC00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
22Igor DROBNJAK23:57155/1050%3/743%2/367%3/3100%02204200-610
Team/Coaches202010
TOTAL2008731/6746%20/4149%11/2642%14/1688%11294012231146
     

