EuroBasket 2025, Γαλλία - Πολωνία 83-76: Ο «σεληνιασμένος» Γιαμπουσέλε έσπασε το αήττητο των αντιπάλων και έβαλε... φωτιά στον όμιλο!
Η Γαλλία με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε σε φανταστική μέρα έσπασαν το αήττητο της Πολωνίας επικρατώντας με 83-76 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής των ομίλων του EuroBasket 2025.
Σε ένα παιχνίδι που ήταν... αίμα κι άμμος οι «τρικολόρ» πήραν τη νίκη κι έβαλαν... φωτιά στον τέταρτο όμιλο με όλα τα σενάρια πια να είναι ανοιχτά.
Γαλλία - Πολωνία: Το ματς
H Γαλλία ξεκίνησε φορτσάτη στο ματς με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να δίνει τον ρυθμό για το 12-5 των «τρικολόρ». Με ένα σερί 11 πόντων οι Πολωνοί απάντησαν και ανέτρεψαν το σκορ για το 12-16. Ωστόσο με Γιαμπουσέλε και Οκόμπο οι Γάλλοι κατάφεραν να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο με το προβάδισμα (27-24).
Με έξι σερί πόντους δια χειρός Οκόμπο και Κουλιμπαλί η Γαλλία διατήρησε τη διαφορά (33-24). Οι Πολωνοί δεν τα παρατούσαν εύκολα και με Πονίτκα και Λόιντ πλησίαζαν στην ισοφάριση (39-38). Μάλιστα, ο Σοκολόφσκι με τον Ολεϊνίτσακ έφεραν και πάλι την ανατροπή κλείνοντας το ημίχρονο με το προβάδισμα υπέρ της Πολωνίας (41-44).
It's @mrjloyd playground! 🕹️👾#EuroBasket x @KoszKadra pic.twitter.com/I1XTmKVqqY— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025
Μετά την ανάπαυλα, το ματς πήρε... φωτιά και μετατράπηκε σε πραγματικό θρίλερ με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στην άμυνα. Εκεί που οι Πονίτκα και Λόιντ διατηρούσαν την Πολωνία σε θέση οδηγού, οι Γάλλοι με 10 σερί πόντους και τον Γιαμπουσέλε να βγαίνει μπροστά, πήραν ξανά το προβάδισμα (55-50) και το διατήρησαν μέχρι να μπουν στο τελευταίο δεκάλεπτο.
You've been Guerschonised 💥#EuroBasket x @FRABasketball pic.twitter.com/Pzu1Qu2wpa— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025
Ασταμάτητος ο Γιαμπουσέλε ξεκίνησε με δύο τρίποντα την τέταρτη περίοδο και γρήγορα-γρήγορα οι Γάλλοι έφτασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (66-55). Με σπασμένα φρένα οι «τρικολόρ» δεν έβλεπαν αντίπαλο και διατηρούσαν τα ηνία του αγώνα. Ο Λαζίνσκι πάλευε για την Πολωνία μειώνοντας στους 5 (76-71) τρία λεπτά πριν το φινάλε, όμως ο Γιαμπουσέλε δεν έβλεπε αντίπαλο και συνέχιζε ακάθεκτος την... επέλασή του στην αντίπαλη ρακέτα (78-71). Ο Σοκολόφσκι με γκολ φάουλ διατήρησεζωντανές τις ελπίδες των Πολωνών, όμως ο Οκόμπο με τρίποντο έβαλε ταφόπλακα στις ελπίδες ανατροπής και «κλείδωσε» τη νίκη της Γαλλίας.
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 41-44, 60-55, 83-76
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... περιορίστηκε στα λάθη και είχε σεληνιασμένο τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 36 πόντους και 6 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Έλι Οκόμπο με 14 πόντους και 10 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ο Αντρέι Πλούτα πουσε 14 λεπτά σκόραρε 5 πόντους και είχε το χαμηλότερο +- (-15).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το ξέσπασμα της Γαλλίας στο τέταρτο δεκάλεπτο με τον γρήγορο ρυθμό τηςκαι ο... χαμός που προκάλεσε στον όμιλο.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το πως τα παράτησαν οι Πολωνία στο τέλος.
|France
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|00
|Sylvain Francisco
|22:26
|3
|1/5
|20%
|1/1
|100%
|0/4
|0%
|1/2
|50%
|3
|3
|6
|1
|4
|2
|1
|5
|1
|0
|Elie Okobo
|33:09
|14
|6/14
|42.9%
|4/7
|57%
|2/7
|28.6%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|10
|1
|1
|0
|2
|13
|18
|Nadir Hifi
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Timothe Luwawu-Cabarrot
|18:30
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|2
|2
|4
|1
|6
|0
|0
|0
|-2
|7
|8
|Guerschon Yabusele *
|35:55
|36
|12/20
|60%
|6/8
|75%
|6/12
|50%
|6/10
|60%
|5
|1
|6
|2
|3
|1
|2
|0
|6
|33
|Isaia Cordinier *
|11:46
|7
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|1
|4
|5
|1
|2
|0
|0
|0
|9
|11
|Theo Maledon *
|10:04
|2
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|-6
|1
|Mouhammadou Jaiteh *
|21:55
|8
|4/7
|57%
|4/7
|57%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|4
|1
|5
|2
|1
|1
|0
|0
|11
|21
|Zaccharie Risacher
|15:22
|0
|0/4
|0%
|0/1
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|3
|2
|2
|0
|0
|-2
|1
|Jaylen Hoard
|22:10
|10
|5/10
|50%
|5/10
|50%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|2
|2
|4
|1
|1
|1
|0
|1
|8
|9
|99
|Bilal Coulibaly *
|08:43
|3
|1/3
|33%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|1
|5
|2
|0
|0
|4
|4
|Team/Coaches
|5
|5
|10
|1
|TOTAL
|200
|83
|32/71
|45%
|23/39
|59%
|9/32
|28%
|10/18
|56%
|23
|17
|40
|22
|26
|10
|5
|2
|Poland
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Andrzej Pluta *
|14:14
|5
|2/3
|67%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|1
|3
|2
|0
|0
|-15
|3
|2
|Aleksander Balcerowski *
|25:01
|8
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|4/8
|50%
|1
|4
|5
|2
|4
|1
|2
|0
|-13
|12
|3
|Michal Sokolowski
|33:00
|15
|4/9
|44%
|2/3
|67%
|2/6
|33%
|5/6
|83%
|2
|4
|6
|3
|3
|3
|1
|0
|-1
|22
|8
|Jordan Loyd *
|34:25
|18
|7/16
|44%
|5/11
|45%
|2/5
|40%
|2/3
|67%
|2
|3
|5
|3
|1
|2
|1
|0
|-4
|15
|9
|Mateusz Ponitka *
|35:05
|16
|4/9
|44%
|3/4
|75%
|1/5
|20%
|7/9
|78%
|5
|5
|10
|5
|4
|1
|1
|0
|16
|23
|11
|Szymon Zapala
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Aleksander Dziewa *
|02:05
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|-1
|15
|Tomasz Gielo
|07:30
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-5
|0
|17
|Kamil Laczynski
|25:46
|6
|2/3
|67%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|8
|2
|4
|2
|0
|8
|14
|23
|Dominik Olejniczak
|14:59
|8
|4/6
|67%
|4/6
|67%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|6
|7
|0
|0
|6
|23
|28
|Michal Michalak
|05:01
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-6
|-1
|31
|Przemyslaw Zolnierewicz
|02:54
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-4
|1
|Team/Coaches
|4
|0
|4
|1
|0
|TOTAL
|200
|76
|25/50
|50%
|17/30
|57%
|8/20
|40%
|18/26
|69%
|10
|21
|31
|21
|23
|15
|7
|4
