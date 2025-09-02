EuroBasket 2025, Γαλλία - Πολωνία 83-76: Ο «σεληνιασμένος» Γιαμπουσέλε έσπασε το αήττητο των αντιπάλων και έβαλε... φωτιά στον όμιλο!

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε έκανε πάρτι στην αντίπαλη ρακέτα και η Γαλλία επικράτησε της Πολωνίας με 83-76 δημιουργώντας... χάος στον τέταρτο όμιλο του EuroBasket 2025.

Η Γαλλία με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε σε φανταστική μέρα έσπασαν το αήττητο της Πολωνίας επικρατώντας με 83-76 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής των ομίλων του EuroBasket 2025.

Σε ένα παιχνίδι που ήταν... αίμα κι άμμος οι «τρικολόρ» πήραν τη νίκη κι έβαλαν... φωτιά στον τέταρτο όμιλο με όλα τα σενάρια πια να είναι ανοιχτά.

Γαλλία - Πολωνία: Το ματς

H Γαλλία ξεκίνησε φορτσάτη στο ματς με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να δίνει τον ρυθμό για το 12-5 των «τρικολόρ». Με ένα σερί 11 πόντων οι Πολωνοί απάντησαν και ανέτρεψαν το σκορ για το 12-16. Ωστόσο με Γιαμπουσέλε και Οκόμπο οι Γάλλοι κατάφεραν να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο με το προβάδισμα (27-24).

Με έξι σερί πόντους δια χειρός Οκόμπο και Κουλιμπαλί η Γαλλία διατήρησε τη διαφορά (33-24). Οι Πολωνοί δεν τα παρατούσαν εύκολα και με Πονίτκα και Λόιντ πλησίαζαν στην ισοφάριση (39-38). Μάλιστα, ο Σοκολόφσκι με τον Ολεϊνίτσακ έφεραν και πάλι την ανατροπή κλείνοντας το ημίχρονο με το προβάδισμα υπέρ της Πολωνίας (41-44).

Μετά την ανάπαυλα, το ματς πήρε... φωτιά και μετατράπηκε σε πραγματικό θρίλερ με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στην άμυνα. Εκεί που οι Πονίτκα και Λόιντ διατηρούσαν την Πολωνία σε θέση οδηγού, οι Γάλλοι με 10 σερί πόντους και τον Γιαμπουσέλε να βγαίνει μπροστά, πήραν ξανά το προβάδισμα (55-50) και το διατήρησαν μέχρι να μπουν στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ασταμάτητος ο Γιαμπουσέλε ξεκίνησε με δύο τρίποντα την τέταρτη περίοδο και γρήγορα-γρήγορα οι Γάλλοι έφτασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (66-55). Με σπασμένα φρένα οι «τρικολόρ» δεν έβλεπαν αντίπαλο και διατηρούσαν τα ηνία του αγώνα. Ο Λαζίνσκι πάλευε για την Πολωνία μειώνοντας στους 5 (76-71) τρία λεπτά πριν το φινάλε, όμως ο Γιαμπουσέλε δεν έβλεπε αντίπαλο και συνέχιζε ακάθεκτος την... επέλασή του στην αντίπαλη ρακέτα (78-71). Ο Σοκολόφσκι με γκολ φάουλ διατήρησεζωντανές τις ελπίδες των Πολωνών, όμως ο Οκόμπο με τρίποντο έβαλε ταφόπλακα στις ελπίδες ανατροπής και «κλείδωσε» τη νίκη της Γαλλίας.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 41-44, 60-55, 83-76

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... περιορίστηκε στα λάθη και είχε σεληνιασμένο τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 36 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Έλι Οκόμπο με 14 πόντους και 10 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ο Αντρέι Πλούτα πουσε 14 λεπτά σκόραρε 5 πόντους και είχε το χαμηλότερο +- (-15).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το ξέσπασμα της Γαλλίας στο τέταρτο δεκάλεπτο με τον γρήγορο ρυθμό τηςκαι ο... χαμός που προκάλεσε στον όμιλο.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το πως τα παράτησαν οι Πολωνία στο τέλος.

FranceFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
00Sylvain Francisco22:2631/520%1/1100%0/40%1/250%3361421510
Elie Okobo33:09146/1442.9%4/757%2/728.6%0/00%1231011021318
Nadir Hifi00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Timothe Luwawu-Cabarrot18:3000/30%0/10%0/20%0/20%22416000-27
8Guerschon Yabusele *35:553612/2060%6/875%6/1250%6/1060%51623120633
Isaia Cordinier *11:4672/2100%1/1100%1/1100%2/2100%14512000911
Theo Maledon *10:0421/333%1/250%0/10%0/00%11201000-61
Mouhammadou Jaiteh *21:5584/757%4/757%0/00%0/00%415211001121
Zaccharie Risacher15:2200/40%0/10%0/30%0/00%22432200-21
Jaylen Hoard22:10105/1050%5/1050%0/00%0/10%2241110189
99Bilal Coulibaly *08:4331/333%1/1100%0/20%1/1100%1121520044
Team/Coaches55101
TOTAL2008332/7145%23/3959%9/3228%10/1856%23174022261052

PolandFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Andrzej Pluta *14:1452/367%1/250%1/1100%0/00%04413200-153
2Aleksander Balcerowski *25:0182/2100%2/2100%0/00%4/850%14524120-1312
3Michal Sokolowski33:00154/944%2/367%2/633%5/683%24633310-122
8Jordan Loyd *34:25187/1644%5/1145%2/540%2/367%23531210-415
9Mateusz Ponitka *35:05164/944%3/475%1/520%7/978%5510541101623
11Szymon Zapala00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12Aleksander Dziewa *02:0500/00%0/00%0/00%0/00%10101000-2-1
15Tomasz Gielo07:3000/10%0/00%0/10%0/00%10101000-50
17Kamil Laczynski25:4662/367%0/10%2/2100%0/00%12382420814
23Dominik Olejniczak14:5984/667%4/667%0/00%0/00%10106700623
28Michal Michalak05:0100/10%0/10%0/00%0/00%10101000-6-1
31Przemyslaw Zolnierewicz02:5400/00%0/00%0/00%0/00%10101000-41
Team/Coaches40410
TOTAL2007625/5050%17/3057%8/2040%18/2669%10213121231574
@Photo credits: FIBA
     

