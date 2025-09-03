EuroBasket 2025, το πανόραμα: Πήρε το ντέρμπι η Τουρκία, πρόκριση για Πορτογαλία και Σουηδία

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Βάγκενρ με την εθνική Γερμανίας

Η Πορτογαλία και η Σουηδία πανηγύρισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroBasket 2025. Δείτε το πανόραμα της ημέρας (3/9) στο Gazzetta.

Με έξι αγώνες συνεχίστηκε η δράση στα παρκέ του Τάμπερε και της Ρίγας στα τελευταία παιχνίδια της φάσης των ομίλων για το Group Α και Β στο EuroBasket 2025. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήρε η Σουηδία και η Πορτογαλία.

Πιο συγκεκριμένα, η Μεγάλη Βρετανία άφησε εκτός το Μαυροβούνιο έχοντας επικρατήσει 89-83, η Πορτογαλία πήρε την οριακή νίκη επί της Εσθονίας με 68-65 ενώ η Λιθουανία πήρε το ντέρμπι με τη Σουηδία με 74-71.

Η Λετονία «αγρίεψε» κόντρα στην Τσεχία την οποία και... πάτησε με 109-75, η Γερμανία ήταν για μία ακόμη φορά επιβλητική έχοντας πάρει τη νίκη κόντρα στη Φινλανδία με 91-61 ενώ στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, η Τουρκία επικράτησε της Σερβίας με 95-90.

Α' Όμιλος

Η Κατάταξη

 
  1. Τουρκία 5-0*
  2. Σερβία 4-1*
  3. Λετονία 3-2*
  4. Πορτογαλία 2-3*
  5. Εσθονία 1-4
  6. Τσεχία 0-5

1η αγωνιστική (27/8)

  • Τσεχία - Πορτογαλία 50-62
  • Λετονία - Τουρκία 73-93
  • Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική (29/8)

  • Τουρκία - Τσεχία 92-78
  • Εσθονία - Λετονία 70-72
  • Πορτογαλία - Σερβία 69-80

3η αγωνιστική (30/8)

  • Τσεχία - Εσθονία 75-89
  • Λετονία - Σερβία 80-84
  • Τουρκία - Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική (1/9)

  • Εσθονία - Τουρκία 64-84
  • Πορτογαλία - Λετονία 62-78
  • Σερβία - Τσεχία 82-60

5η αγωνιστική (3/9)

  • Εσθονία - Πορτογαλία 65-68
  • Τσεχία - Λετονία 75-109
  • Τουρκία - Σερβία 95-90

Β' Όμιλος

Η κατάταξη

  1. Γερμανία 5-0*
  2. Λιθουανία 4-1*
  3. Φινλανδία 3-2*
  4. Σουηδία 1-4*
  5. Μαυροβούνιο 1-4
  6. Μεγάλη Βρετανία 1-4

1η αγωνιστική (27/8)

  • Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94
  • Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106
  • Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική (29/8)

  • Γερμανία - Σουηδία 105-83
  • Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67
  • Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική (30/8)

  • Λιθουανία - Γερμανία 88-107
  • Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78
  • Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική (1/9)

  • Σουηδία - Μαυροβούνιο 81-87
  • Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57
  • Φινλανδία - Λιθουανία 78-81

5η αγωνιστική (3/9)

  • Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία 83-89
  • Λιθουανία - Σουηδία 74-71
  • Φινλανδία - Γερμανία 61-91

Γ' Όμιλος

Η κατάταξη

  1. Ελλάδα 3-1*
  2. Ιταλία 3-1 *
  3. Ισπανία 2-2
  4. Γεωργία 2-2
  5. Βοσνία 2-2
  6. Κύπρος 0-4

1η αγωνιστική (28/8)

  • Γεωργία - Ισπανία 83-69
  • Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Κύπρος 91-64
  • Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική (30/8)

  • Ιταλία - Γεωργία 78-62
  • Κύπρος - Ελλάδα 69-96
  • Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 88-67

3η αγωνιστική (31/8)

  • Γεωργία - Ελλάδα 53-94
  • Ισπανία - Κύπρος 91-47
  • Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική (2/9)

  • Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80
  • Κύπρος - Γεωργία 61-93
  • Ιταλία - Ισπανία 67-63

5η αγωνιστική (4/9)

  • Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
  • Ιταλία - Κύπρος (18:15)
  • Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Δ' Όμιλος

Η Κατάταξη

  1. Γαλλία 3-1 *
  2. Πολωνία 3-1 *
  3. Ισραήλ 3-1 *
  4. Σλοβενία 2-2
  5. Βέλγιο 1-3
  6. Ισλανδία 0-4

1η αγωνιστική (28/8)

  • Ισραήλ - Ισλανδία 83-71
  • Βέλγιο - Γαλλία 64-92
  • Σλοβενία - Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική (30/8)

  • Ισραήλ - Βέλγιο 64-71
  • Γαλλία - Σλοβενία 103-95
  • Πολωνία - Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική (31/8)

  • Σλοβενία - Βέλγιο 86-69
  • Ισραήλ - Γαλλία 82-69
  • Πολωνία - Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική (2/9)

  • Βέλγιο - Ισραήλ 89-92
  • Ισλανδία - Σλοβενία 79-87
  • Γαλλία - Πολωνία 83-76

5η αγωνιστική (4/9)

  • Γαλλία - Ισλανδία (15:00)
  • Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)
  • Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

*Έχουν προκριθεί στους «16».

Η Φάση των «16» στο Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

  • Τουρκία - Σουηδία
  • Σερβία - Φινλανδία
  • Γερμανία - Πορτογαλία
  • Λιθουανία - Λετονία

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

  • Γ1 - Δ4
  • Γ2 - Δ3
  • Δ1 - Γ4
  • Δ2 - Γ3
@Photo credits: fiba.basketball
     

