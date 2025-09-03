EuroBasket 2025, το πανόραμα: Πήρε το ντέρμπι η Τουρκία, πρόκριση για Πορτογαλία και Σουηδία
Με έξι αγώνες συνεχίστηκε η δράση στα παρκέ του Τάμπερε και της Ρίγας στα τελευταία παιχνίδια της φάσης των ομίλων για το Group Α και Β στο EuroBasket 2025. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήρε η Σουηδία και η Πορτογαλία.
Πιο συγκεκριμένα, η Μεγάλη Βρετανία άφησε εκτός το Μαυροβούνιο έχοντας επικρατήσει 89-83, η Πορτογαλία πήρε την οριακή νίκη επί της Εσθονίας με 68-65 ενώ η Λιθουανία πήρε το ντέρμπι με τη Σουηδία με 74-71.
Η Λετονία «αγρίεψε» κόντρα στην Τσεχία την οποία και... πάτησε με 109-75, η Γερμανία ήταν για μία ακόμη φορά επιβλητική έχοντας πάρει τη νίκη κόντρα στη Φινλανδία με 91-61 ενώ στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, η Τουρκία επικράτησε της Σερβίας με 95-90.
Α' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Τουρκία 5-0*
- Σερβία 4-1*
- Λετονία 3-2*
- Πορτογαλία 2-3*
- Εσθονία 1-4
- Τσεχία 0-5
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
4η αγωνιστική (1/9)
5η αγωνιστική (3/9)
Β' Όμιλος
Η κατάταξη
- Γερμανία 5-0*
- Λιθουανία 4-1*
- Φινλανδία 3-2*
- Σουηδία 1-4*
- Μαυροβούνιο 1-4
- Μεγάλη Βρετανία 1-4
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
4η αγωνιστική (1/9)
5η αγωνιστική (3/9)
Γ' Όμιλος
Η κατάταξη
- Ελλάδα 3-1*
- Ιταλία 3-1 *
- Ισπανία 2-2
- Γεωργία 2-2
- Βοσνία 2-2
- Κύπρος 0-4
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
3η αγωνιστική (31/8)
4η αγωνιστική (2/9)
5η αγωνιστική (4/9)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
- Ιταλία - Κύπρος (18:15)
- Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
Δ' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Γαλλία 3-1 *
- Πολωνία 3-1 *
- Ισραήλ 3-1 *
- Σλοβενία 2-2
- Βέλγιο 1-3
- Ισλανδία 0-4
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
3η αγωνιστική (31/8)
4η αγωνιστική (2/9)
5η αγωνιστική (4/9)
- Γαλλία - Ισλανδία (15:00)
- Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)
- Πολωνία - Βέλγιο (21:30)
*Έχουν προκριθεί στους «16».
Η Φάση των «16» στο Eurobasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
- Τουρκία - Σουηδία
- Σερβία - Φινλανδία
- Γερμανία - Πορτογαλία
- Λιθουανία - Λετονία
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
- Γ1 - Δ4
- Γ2 - Δ3
- Δ1 - Γ4
- Δ2 - Γ3
