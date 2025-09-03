EuroBasket 2025, το πανόραμα: Πήρε το ντέρμπι η Τουρκία, πρόκριση για Πορτογαλία και Σουηδία

Η Πορτογαλία και η Σουηδία πανηγύρισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroBasket 2025. Δείτε το πανόραμα της ημέρας (3/9) στο Gazzetta.

Με έξι αγώνες συνεχίστηκε η δράση στα παρκέ του Τάμπερε και της Ρίγας στα τελευταία παιχνίδια της φάσης των ομίλων για το Group Α και Β στο EuroBasket 2025. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήρε η Σουηδία και η Πορτογαλία.

Πιο συγκεκριμένα, η Μεγάλη Βρετανία άφησε εκτός το Μαυροβούνιο έχοντας επικρατήσει 89-83, η Πορτογαλία πήρε την οριακή νίκη επί της Εσθονίας με 68-65 ενώ η Λιθουανία πήρε το ντέρμπι με τη Σουηδία με 74-71.

Η Λετονία «αγρίεψε» κόντρα στην Τσεχία την οποία και... πάτησε με 109-75, η Γερμανία ήταν για μία ακόμη φορά επιβλητική έχοντας πάρει τη νίκη κόντρα στη Φινλανδία με 91-61 ενώ στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, η Τουρκία επικράτησε της Σερβίας με 95-90.

Α' Όμιλος

Η Κατάταξη

Τουρκία 5-0* Σερβία 4-1* Λετονία 3-2* Πορτογαλία 2-3* Εσθονία 1-4 Τσεχία 0-5

1η αγωνιστική (27/8)

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική (29/8)

Τουρκία - Τσεχία 92-78

Εσθονία - Λετονία 70-72

Πορτογαλία - Σερβία 69-80

3η αγωνιστική (30/8)

Τσεχία - Εσθονία 75-89

Λετονία - Σερβία 80-84

Τουρκία - Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική (1/9)

Εσθονία - Τουρκία 64-84

Πορτογαλία - Λετονία 62-78

Σερβία - Τσεχία 82-60

5η αγωνιστική (3/9)

Εσθονία - Πορτογαλία 65-68

Τσεχία - Λετονία 75-109

Τουρκία - Σερβία 95-90

Β' Όμιλος

Η κατάταξη

Γερμανία 5-0* Λιθουανία 4-1* Φινλανδία 3-2* Σουηδία 1-4* Μαυροβούνιο 1-4 Μεγάλη Βρετανία 1-4

1η αγωνιστική (27/8)

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106

Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική (29/8)

Γερμανία - Σουηδία 105-83

Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική (30/8)

Λιθουανία - Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική (1/9)

Σουηδία - Μαυροβούνιο 81-87

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57

Φινλανδία - Λιθουανία 78-81

5η αγωνιστική (3/9)

Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία 83-89

Λιθουανία - Σουηδία 74-71

Φινλανδία - Γερμανία 61-91

Γ' Όμιλος

Η κατάταξη

Ελλάδα 3-1* Ιταλία 3-1 * Ισπανία 2-2 Γεωργία 2-2 Βοσνία 2-2 Κύπρος 0-4

1η αγωνιστική (28/8)

Γεωργία - Ισπανία 83-69

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Κύπρος 91-64

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική (30/8)

Ιταλία - Γεωργία 78-62

Κύπρος - Ελλάδα 69-96

Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 88-67

3η αγωνιστική (31/8)

Γεωργία - Ελλάδα 53-94

Ισπανία - Κύπρος 91-47

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική (2/9)

Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80

Κύπρος - Γεωργία 61-93

Ιταλία - Ισπανία 67-63

5η αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Δ' Όμιλος

Η Κατάταξη

Γαλλία 3-1 * Πολωνία 3-1 * Ισραήλ 3-1 * Σλοβενία 2-2 Βέλγιο 1-3 Ισλανδία 0-4

1η αγωνιστική (28/8)

Ισραήλ - Ισλανδία 83-71

Βέλγιο - Γαλλία 64-92

Σλοβενία - Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική (30/8)

Ισραήλ - Βέλγιο 64-71

Γαλλία - Σλοβενία 103-95

Πολωνία - Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική (31/8)

Σλοβενία - Βέλγιο 86-69

Ισραήλ - Γαλλία 82-69

Πολωνία - Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική (2/9)

Βέλγιο - Ισραήλ 89-92

Ισλανδία - Σλοβενία 79-87

Γαλλία - Πολωνία 83-76

5η αγωνιστική (4/9)

Γαλλία - Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)

Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

*Έχουν προκριθεί στους «16».

Η Φάση των «16» στο Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία - Σουηδία

Σερβία - Φινλανδία

Γερμανία - Πορτογαλία

Λιθουανία - Λετονία

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου