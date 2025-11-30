Ο Εργκίν Άταμαν ξεκαθάρισε πως ο Τσέντι Όσμαν δεν είναι ακόμα σε θέση να αγωνιστεί και δεν θα ενισχύσει την Τουρκία κόντρα στην Ελβετία.

Η Τουρκία ετοιμάζεται για το δεύτερο παιχνίδι της στο «παράθυρο» των προκριματικών του Mundobasket 2027, όμως θα το κάνει ξανά χωρίς τον Τσέντι Όσμαν.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού δεν βρίσκεται στη 12άδα για την αναμέτρηση με την Ελβετία, καθώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον τραυματισμό του. Ο Εργκίν Άταμαν επιβεβαίωσε την απουσία του, εξηγώντας πως ο Όσμαν ταξίδεψε με την αποστολή, αλλά δεν είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί:

«Ο τραυματισμός του Τσέντι συνεχίζεται. Ήρθε εδώ, όμως δεν είναι έτοιμος να παίξει και δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Παράλληλα, ο Άταμαν τόνισε ότι εκτός έμεινε και ο Ονουράλπ Μπιτίμ λόγω του προβλήματος που αποκόμισε στο ματς με τη Βοσνία, υπογραμμίζοντας: «Στόχος μας είναι να μπούμε στο πρώτο παράθυρο με το απόλυτο 2/2 και θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να πάρουμε τη νίκη».

Στον αντίποδα, ο Όμερ Γιούρτσεβεν βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του προπονητή του, έτοιμος να ενισχύσει και πάλι την εθνική ομάδα.