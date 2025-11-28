Ερντογάν: Επισκέφθηκε τον Άταμαν και την εθνική Τουρκίας στα αποδυτήρια
Με το δεξί ξεκίνησε η Τουρκία του Εργκίν Άταμαν και των Τσέντι Όσμαν (σ.σ. δεν έπαιξε) και Ομέρ Γιούρτσεβεν για τα Προκριματικά του World Cup 2027.
Απέναντι στη Βοσνία είχε εύκολο έργο κερδίζοντας με 93-71, ένα ματς το οποίο παρακολούθησε από τα επίσημα του «Turkcell Basketball Development Centre» της Κωνσταντινούπολης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Μετα το τελος, μάλιστα, πήγε στα αποδυτήρια με τη συνοδεία του προέδρου της ομοσπονδίας άλλοτε ηγετικό μέλος της ομάδας, Χέντο Τούρκογλου, και συνεχάρη προσωπικά, τόσο τον ομοσπονδιακό προπονητή και τεχνικό του Παναθηναϊκού, όσο και όλους τους παίκτες της εθνικής Τουρκίας.
