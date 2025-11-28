Η εθνική Τουρκίας κέρδισε εύκολα το πρώτο της παιχνίδι για τα Προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 και ο Άταμαν είχε ιδιαίτερη επίσκεψη στα αποδυτήρια μετά το τέλος.

Με το δεξί ξεκίνησε η Τουρκία του Εργκίν Άταμαν και των Τσέντι Όσμαν (σ.σ. δεν έπαιξε) και Ομέρ Γιούρτσεβεν για τα Προκριματικά του World Cup 2027.

Απέναντι στη Βοσνία είχε εύκολο έργο κερδίζοντας με 93-71, ένα ματς το οποίο παρακολούθησε από τα επίσημα του «Turkcell Basketball Development Centre» της Κωνσταντινούπολης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετα το τελος, μάλιστα, πήγε στα αποδυτήρια με τη συνοδεία του προέδρου της ομοσπονδίας άλλοτε ηγετικό μέλος της ομάδας, Χέντο Τούρκογλου, και συνεχάρη προσωπικά, τόσο τον ομοσπονδιακό προπονητή και τεχνικό του Παναθηναϊκού, όσο και όλους τους παίκτες της εθνικής Τουρκίας.