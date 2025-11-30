Ελβετία - Τουρκία 60-85: Το 2/2 η ομάδα του Άταμαν με ανεβασμένο Γιούρτσεβεν
Η Τουρκία δεν έχει κανένα πρόβλημα να επικρατήσει της Ελβετίας εκτός έδρας με 85-60 και να διπλασιάσει τις νίκες της στο πρώτο «παράθυρο» για τα Προκριματικά του World Cup 2027.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν είχε το πάνω χέρι από την αρχή έως και το τέλος του αγώνα και δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην τελική επικράτηση.
Πολύ καλή ήταν η παρουσία του Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος αγωνίστηκε για 18:34 και μέτρησε 11 πόντους με 3/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο ΣαΪμπίρ ο οποίος πέτυχε 19 πόντους με 4/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 5/6 βολές, ενώ τον ακολούθησαν οι Μπιμπέροβιτς (16π., 4/8τρ.) και Κορκμάζ (12π., 3/7τρ.)
Για την Ελβετία του Ηλία Παπαθεοδώρου, μοναδικός διψήφιος ήταν ο Σελίμ Φοφανά με 17 πόντους και 4 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 17-23, 25-41, 42-65, 60-85.
