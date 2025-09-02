Δείτε το πανόραμα του Eurobasket 2025 μετά τα παιχνίδια της Τρίτης (2/9).

Αρκετά ενδιαφέροντα ματς είχε το πρόγραμμα του Eurobasket 2025 την Τρίτη 2 Σεπτέμβρη.

Η Εθνική μας ηττήθηκε από τη Βοσνία με 80-77 χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ενώ η Γεωργία επικράτησε της Κύπρου με 61-93. Η Ελλάδα θα παίξει την πρωτιά στο ματς με την Ισπανία την Πέμπτη. Η Ιταλία πήρε το θρίλερ με την Ισπανία και πάει ακόμα και για πρώτη, βάζοντας τους Ίβηρες σε κίνδυνο ακόμα και για την πρόκριση. Οι Ισπανοί μένουν εκτός συνέχειας με ήττα από την Ελλάδα σε συνδυασμό με ήττα της Γεωργίας από τη Βοσνία

Η Σλοβενία επικράτησε με 87-79 της Ισλανδίας και προκρίθηκε στους 16, κάτι που έκανε και το Ισραήλ μετά τη νίκη του επί του Βελγίου με 81-78. Σημαντική νίκη για τη Γαλλία με 83-76 επί της Πολωνίας, με τους τρικολόρ να έρχονται πιο κοντά στην πρώτη δυάδα του ομίλου.

Α' Όμιλος

Η Κατάταξη

Τουρκία 4-0* Σερβία 4-0* Λετονία 2-2 Εσθονία 1-3 Πορτογαλία 1-3 Τσεχία 0-4

1η αγωνιστική (27/8)

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική (29/8)

Τουρκία - Τσεχία 92-78

Εσθονία - Λετονία 70-72

Πορτογαλία - Σερβία 69-80

3η αγωνιστική (30/8)

Τσεχία - Εσθονία 75-89

Λετονία - Σερβία 80-84

Τουρκία - Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική (1/9)

Εσθονία - Τουρκία 64-84

Πορτογαλία - Λετονία 62-78

Σερβία - Τσεχία 82-60

5η αγωνιστική (3/9)

Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)

Τσεχία - Λετονία (18:00)

Τουρκία - Σερβία (21:15)

Β' Όμιλος

Η κατάταξη

Γερμανία 4-0* Λιθουανία 3-1* Φινλανδία 3-1* Μαυροβούνιο 1-3 Σουηδία 1-3 Μεγάλη Βρετανία 0-4

1η αγωνιστική (27/8)

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106

Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική (29/8)

Γερμανία - Σουηδία 105-83

Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική (30/8)

Λιθουανία - Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική (1/9)

Σουηδία - Μαυροβούνιο 81-87

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57

Φινλανδία - Λιθουανία 78-81

5η αγωνιστική (3/9)

Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία - Σουηδία (16:30)

Φινλανδία - Γερμανία (20:30)

Γ' Όμιλος

Η κατάταξη

Ελλάδα 3-1* Ιταλία 3-1 * Ισπανία 2-2 Γεωργία 2-2 Βοσνία 2-2 Κύπρος 0-4

1η αγωνιστική (28/8)

Γεωργία - Ισπανία 83-69

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Κύπρος 91-64

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική (30/8)

Ιταλία - Γεωργία 78-62

Κύπρος - Ελλάδα 69-96

Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 88-67

3η αγωνιστική (31/8)

Γεωργία - Ελλάδα 53-94

Ισπανία - Κύπρος 91-47

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική (2/9)

Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80

Κύπρος - Γεωργία 61-93

Ιταλία - Ισπανία 67-63

5η αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Δ' Όμιλος

Η Κατάταξη

Γαλλία 3-1 * Πολωνία 3-1 * Ισραήλ 3-1 * Σλοβενία 2-2 Βέλγιο 1-3 Ισλανδία 0-4

1η αγωνιστική (28/8)

Ισραήλ - Ισλανδία 83-71

Βέλγιο - Γαλλία 64-92

Σλοβενία - Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική (30/8)

Ισραήλ - Βέλγιο 64-71

Γαλλία - Σλοβενία 103-95

Πολωνία - Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική (31/8)

Σλοβενία - Βέλγιο 86-69

Ισραήλ - Γαλλία 82-69

Πολωνία - Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική (2/9)

Βέλγιο - Ισραήλ 89-92

Ισλανδία - Σλοβενία 79-87

Γαλλία - Πολωνία 83-76

5η αγωνιστική (4/9)

Γαλλία - Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)

Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

*Έχουν προκριθεί στους «16».