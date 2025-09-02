EuroBasket 2025, Το πανόραμα: «Μάχη» Ελλάδας για πρωτιά, κίνδυνος αποκλεισμού για Ισπανία
Αρκετά ενδιαφέροντα ματς είχε το πρόγραμμα του Eurobasket 2025 την Τρίτη 2 Σεπτέμβρη.
Η Εθνική μας ηττήθηκε από τη Βοσνία με 80-77 χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ενώ η Γεωργία επικράτησε της Κύπρου με 61-93. Η Ελλάδα θα παίξει την πρωτιά στο ματς με την Ισπανία την Πέμπτη. Η Ιταλία πήρε το θρίλερ με την Ισπανία και πάει ακόμα και για πρώτη, βάζοντας τους Ίβηρες σε κίνδυνο ακόμα και για την πρόκριση. Οι Ισπανοί μένουν εκτός συνέχειας με ήττα από την Ελλάδα σε συνδυασμό με ήττα της Γεωργίας από τη Βοσνία
Η Σλοβενία επικράτησε με 87-79 της Ισλανδίας και προκρίθηκε στους 16, κάτι που έκανε και το Ισραήλ μετά τη νίκη του επί του Βελγίου με 81-78. Σημαντική νίκη για τη Γαλλία με 83-76 επί της Πολωνίας, με τους τρικολόρ να έρχονται πιο κοντά στην πρώτη δυάδα του ομίλου.
Α' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Τουρκία 4-0*
- Σερβία 4-0*
- Λετονία 2-2
- Εσθονία 1-3
- Πορτογαλία 1-3
- Τσεχία 0-4
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
4η αγωνιστική (1/9)
5η αγωνιστική (3/9)
- Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)
- Τσεχία - Λετονία (18:00)
- Τουρκία - Σερβία (21:15)
Β' Όμιλος
Η κατάταξη
- Γερμανία 4-0*
- Λιθουανία 3-1*
- Φινλανδία 3-1*
- Μαυροβούνιο 1-3
- Σουηδία 1-3
- Μεγάλη Βρετανία 0-4
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
4η αγωνιστική (1/9)
5η αγωνιστική (3/9)
- Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)
- Λιθουανία - Σουηδία (16:30)
- Φινλανδία - Γερμανία (20:30)
Γ' Όμιλος
Η κατάταξη
- Ελλάδα 3-1*
- Ιταλία 3-1 *
- Ισπανία 2-2
- Γεωργία 2-2
- Βοσνία 2-2
- Κύπρος 0-4
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
3η αγωνιστική (31/8)
4η αγωνιστική (2/9)
5η αγωνιστική (4/9)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
- Ιταλία - Κύπρος (18:15)
- Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
Δ' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Γαλλία 3-1 *
- Πολωνία 3-1 *
- Ισραήλ 3-1 *
- Σλοβενία 2-2
- Βέλγιο 1-3
- Ισλανδία 0-4
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
3η αγωνιστική (31/8)
4η αγωνιστική (2/9)
5η αγωνιστική (4/9)
- Γαλλία - Ισλανδία (15:00)
- Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)
- Πολωνία - Βέλγιο (21:30)
*Έχουν προκριθεί στους «16».
