Πραγματοποιήθηκαν οι κλήσεις στις Εθνικές Νέων Ανδρών και Νέων Γυναικών ενόψει των υποχρεώσεών τους στα Eurobasket όπου θα λάβουν μέρος.

Αντίστροφα μετράνε οι Εθνικές Νέων Ανδρών και Νέων Γυναικών για τις προετοιμασίες τους ενόψει της συμμετοχής στο Eurobasket U20 και Eurobasket U20 Β' Κατηγορίας αντίστοιχα.

Οι ομοσπονδιακοί προπονητές, Κώστας Παπαδόπουλος και Φρόσω Δρακάκη ανακοίνωσαν τις κλήσεις τους ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας τους.

Η Εθνική Νέων Ανδρών θα ξεκινήσει προετοιμασία στο Ηράκλειο στις 5 Ιουνίου ενόψει της συμμετοχής της στο Eurobasket U20, το οποίο θα διεξαχθεί φέτος στην Σλοβενία.

Οι κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή:

Ονοματεπώνυμο Ομάδα Ύψος Ημ. Γέννησης Απόστολος Νικολαΐδης Πανερυθραϊκός 1.91 31.03.2006 Ανδρέας Πατρίκης Πανιώνιος 2.01 13.11.2006 Γρηγόρης Πρέκας Προμηθέας Π. 2.03 03.04.2006 Ιωάννης Κομνιανίδης Promitheas Π. 1.83 02.08.2006 Παναγιώτης Παπαζώτος Ερμής Αργυρούπολης 1.97 17.02.2006 Δημήτρης Κακαρούχας Π. Φάληρο 1.95 04.05.2006 Σταύρος Καρπούζης Μαχητές Πεύκων 2.05 21.10.2006 Κωνσταντίνος Χαντζής Σοφάδες 1.93 20.07.2006 Επαμεινώνδας Επαμεινώνδας Σοφάδες 1.93 13.03.2006 Φίλιππος Τσαχτσίρας Ιωνικός Διαβατών 2.04 05.02.2006 Παναγιώτης Παγώνης New Orleans 2.05 30.06.2006 Αναστάσιος Ροζακέας Mount St. Mary's 2.03 20.02.2006 Γιάννος Ξανθόπουλος New Hampshire 2.10 10.09.2006 Χρήστος Γεώργας Λαύριο 1.98 17.03.2007 Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας Άρης 1.98 06.02.2007 Γιάννης Ασημακόπουλος Colby CC 2.06 17.02.2007

Προπονητής: Κώστας Παπαδόπουλος Β. Προπονητή: Άρης Καλούδης – Γιώργος Καραμαλέγκος Γυμναστής: Κωνσταντίνος Πέττας Φυσικοθεραπευτής: Γιώργος Κοροπιώτης – Γιώργος Δεληζήσης Γιατρός: Ζακ Μελάγιες Φροντιστής: Μάκης Ζάτσε Μάνατζερ: Δημήτρης Γκόφας

Αντίστοιχα η Εθνική Νέων Γυναικών θα ξεκινήσει προετοιμασία την 1η Ιουνίου ενόψει της συμμετοχής της στο Eurobasket U20 Β' κατηγορία, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.

Οι κλησεις της Φρόσως Δρακάκη:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Θέση Ομάδα Παναγιώτα Ρουμπίνη Στολίγκα 03.03.2006 1.74 G Σπόρτιγκ Ειρήνη Πατσιατζή 27.03.2006 1.75 PG Αθηναϊκός Σοφία Γιαπιτζόγλου 13.06.2006 1.73 PG Ανόρθωση Βόλου Βασιλική Χωλοπούλου 20.06.2007 1.80 PG Loyola University Φωτεινή Σύρπα 21.02.2006 1.85 C Παναθλητικός Άννα Κυριακούδη 27.10.2006 1.82 F Πορφύρας/Ολυμπιακός Φωτεινή Δέσποινα Μπαλτζή 20.01.2007 1.78 PG Univ. of California Μαργαρίτα Μπάτσιου 19.05.2006 1.82 SF Παναθηναϊκός Μυρτώ Λιανούδη 23.06.2007 1.80 SF Lehigh University Χριστίνα Παντώτη 21.05.2006 1.68 G Παναθλητικός Σοφία Παπαζήση 18.04.2007 1.75 SG Ανταίος Αριστέα Παρασκευοπούλου 10.05.2006 1.84 F Univ. of Pennsylvania Βασιλική Σιουμουρέκη 01.04.2006 1.85 F Ανόρθωση Βόλου Θεοδώρα Τσινασλανίδου 01.04.2006 1.78 G Πανσερραϊκός Λυδία Χατήρα 07.04.2006 1.82 SG Harvard Ιωάννα Μάγκλαρη 29.07.2007 1.70 G Αμύντας