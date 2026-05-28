Ελλάδα: Οι κλήσεις σε Εθνικές Νέων Ανδρών και Νέων Γυναικών
Αντίστροφα μετράνε οι Εθνικές Νέων Ανδρών και Νέων Γυναικών για τις προετοιμασίες τους ενόψει της συμμετοχής στο Eurobasket U20 και Eurobasket U20 Β' Κατηγορίας αντίστοιχα.
Οι ομοσπονδιακοί προπονητές, Κώστας Παπαδόπουλος και Φρόσω Δρακάκη ανακοίνωσαν τις κλήσεις τους ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας τους.
Η Εθνική Νέων Ανδρών θα ξεκινήσει προετοιμασία στο Ηράκλειο στις 5 Ιουνίου ενόψει της συμμετοχής της στο Eurobasket U20, το οποίο θα διεξαχθεί φέτος στην Σλοβενία.
Οι κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή:
|Ονοματεπώνυμο
|Ομάδα
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|Απόστολος Νικολαΐδης
|Πανερυθραϊκός
|1.91
|31.03.2006
|Ανδρέας Πατρίκης
|Πανιώνιος
|2.01
|13.11.2006
|Γρηγόρης Πρέκας
|Προμηθέας Π.
|2.03
|03.04.2006
|Ιωάννης Κομνιανίδης
|Promitheas Π.
|1.83
|02.08.2006
|Παναγιώτης Παπαζώτος
|Ερμής Αργυρούπολης
|1.97
|17.02.2006
|Δημήτρης Κακαρούχας
|Π. Φάληρο
|1.95
|04.05.2006
|Σταύρος Καρπούζης
|Μαχητές Πεύκων
|2.05
|21.10.2006
|Κωνσταντίνος Χαντζής
|Σοφάδες
|1.93
|20.07.2006
|Επαμεινώνδας Επαμεινώνδας
|Σοφάδες
|1.93
|13.03.2006
|Φίλιππος Τσαχτσίρας
|Ιωνικός Διαβατών
|2.04
|05.02.2006
|Παναγιώτης Παγώνης
|New Orleans
|2.05
|30.06.2006
|Αναστάσιος Ροζακέας
|Mount St. Mary's
|2.03
|20.02.2006
|Γιάννος Ξανθόπουλος
|New Hampshire
|2.10
|10.09.2006
|Χρήστος Γεώργας
|Λαύριο
|1.98
|17.03.2007
|Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας
|Άρης
|1.98
|06.02.2007
|Γιάννης Ασημακόπουλος
|Colby CC
|2.06
|17.02.2007
Αντίστοιχα η Εθνική Νέων Γυναικών θα ξεκινήσει προετοιμασία την 1η Ιουνίου ενόψει της συμμετοχής της στο Eurobasket U20 Β' κατηγορία, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.
Οι κλησεις της Φρόσως Δρακάκη:
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γέν.
|Ύψος
|Θέση
|Ομάδα
|Παναγιώτα Ρουμπίνη Στολίγκα
|03.03.2006
|1.74
|G
|Σπόρτιγκ
|Ειρήνη Πατσιατζή
|27.03.2006
|1.75
|PG
|Αθηναϊκός
|Σοφία Γιαπιτζόγλου
|13.06.2006
|1.73
|PG
|Ανόρθωση Βόλου
|Βασιλική Χωλοπούλου
|20.06.2007
|1.80
|PG
|Loyola University
|Φωτεινή Σύρπα
|21.02.2006
|1.85
|C
|Παναθλητικός
|Άννα Κυριακούδη
|27.10.2006
|1.82
|F
|Πορφύρας/Ολυμπιακός
|Φωτεινή Δέσποινα Μπαλτζή
|20.01.2007
|1.78
|PG
|Univ. of California
|Μαργαρίτα Μπάτσιου
|19.05.2006
|1.82
|SF
|Παναθηναϊκός
|Μυρτώ Λιανούδη
|23.06.2007
|1.80
|SF
|Lehigh University
|Χριστίνα Παντώτη
|21.05.2006
|1.68
|G
|Παναθλητικός
|Σοφία Παπαζήση
|18.04.2007
|1.75
|SG
|Ανταίος
|Αριστέα Παρασκευοπούλου
|10.05.2006
|1.84
|F
|Univ. of Pennsylvania
|Βασιλική Σιουμουρέκη
|01.04.2006
|1.85
|F
|Ανόρθωση Βόλου
|Θεοδώρα Τσινασλανίδου
|01.04.2006
|1.78
|G
|Πανσερραϊκός
|Λυδία Χατήρα
|07.04.2006
|1.82
|SG
|Harvard
|Ιωάννα Μάγκλαρη
|29.07.2007
|1.70
|G
|Αμύντας
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.