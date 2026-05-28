Ελλάδα: Οι κλήσεις σε Εθνικές Νέων Ανδρών και Νέων Γυναικών

Πραγματοποιήθηκαν οι κλήσεις στις Εθνικές Νέων Ανδρών και Νέων Γυναικών ενόψει των υποχρεώσεών τους στα Eurobasket όπου θα λάβουν μέρος.

Αντίστροφα μετράνε οι Εθνικές Νέων Ανδρών και Νέων Γυναικών για τις προετοιμασίες τους ενόψει της συμμετοχής στο Eurobasket U20 και Eurobasket U20 Β' Κατηγορίας αντίστοιχα.

Οι ομοσπονδιακοί προπονητές, Κώστας Παπαδόπουλος και Φρόσω Δρακάκη ανακοίνωσαν τις κλήσεις τους ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας τους.

Η Εθνική Νέων Ανδρών θα ξεκινήσει προετοιμασία στο Ηράκλειο στις 5 Ιουνίου ενόψει της συμμετοχής της στο Eurobasket U20, το οποίο θα διεξαχθεί φέτος στην Σλοβενία.

Οι κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή:

 

ΟνοματεπώνυμοΟμάδαΎψοςΗμ. Γέννησης
Απόστολος ΝικολαΐδηςΠανερυθραϊκός1.9131.03.2006
Ανδρέας ΠατρίκηςΠανιώνιος2.0113.11.2006
Γρηγόρης ΠρέκαςΠρομηθέας Π.2.0303.04.2006
Ιωάννης ΚομνιανίδηςPromitheas Π.1.8302.08.2006
Παναγιώτης ΠαπαζώτοςΕρμής Αργυρούπολης1.9717.02.2006
Δημήτρης ΚακαρούχαςΠ. Φάληρο1.9504.05.2006
Σταύρος ΚαρπούζηςΜαχητές Πεύκων2.0521.10.2006
Κωνσταντίνος ΧαντζήςΣοφάδες1.9320.07.2006
Επαμεινώνδας ΕπαμεινώνδαςΣοφάδες1.9313.03.2006
Φίλιππος ΤσαχτσίραςΙωνικός Διαβατών2.0405.02.2006
Παναγιώτης ΠαγώνηςNew Orleans2.0530.06.2006
Αναστάσιος ΡοζακέαςMount St. Mary's2.0320.02.2006
Γιάννος ΞανθόπουλοςNew Hampshire2.1010.09.2006
Χρήστος ΓεώργαςΛαύριο1.9817.03.2007
Παναγιώτης Ραφαήλ ΛέφαςΆρης1.9806.02.2007
Γιάννης ΑσημακόπουλοςColby CC2.0617.02.2007
Προπονητής: Κώστας Παπαδόπουλος
Β. Προπονητή: Άρης Καλούδης – Γιώργος Καραμαλέγκος
Γυμναστής: Κωνσταντίνος Πέττας
Φυσικοθεραπευτής: Γιώργος Κοροπιώτης – Γιώργος Δεληζήσης
Γιατρός: Ζακ Μελάγιες
Φροντιστής: Μάκης Ζάτσε
Μάνατζερ: Δημήτρης Γκόφας

Αντίστοιχα η Εθνική Νέων Γυναικών θα ξεκινήσει προετοιμασία την 1η Ιουνίου ενόψει της συμμετοχής της στο Eurobasket U20 Β' κατηγορία, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.

Οι κλησεις της Φρόσως Δρακάκη:

ΟνοματεπώνυμοΗμ. Γέν.ΎψοςΘέσηΟμάδα
Παναγιώτα Ρουμπίνη Στολίγκα03.03.20061.74GΣπόρτιγκ
Ειρήνη Πατσιατζή27.03.20061.75PGΑθηναϊκός
Σοφία Γιαπιτζόγλου13.06.20061.73PGΑνόρθωση Βόλου
Βασιλική Χωλοπούλου20.06.20071.80PGLoyola University
Φωτεινή Σύρπα21.02.20061.85CΠαναθλητικός
Άννα Κυριακούδη27.10.20061.82FΠορφύρας/Ολυμπιακός
Φωτεινή Δέσποινα Μπαλτζή20.01.20071.78PGUniv. of California
Μαργαρίτα Μπάτσιου19.05.20061.82SFΠαναθηναϊκός
Μυρτώ Λιανούδη23.06.20071.80SFLehigh University
Χριστίνα Παντώτη21.05.20061.68GΠαναθλητικός
Σοφία Παπαζήση18.04.20071.75SGΑνταίος
Αριστέα Παρασκευοπούλου10.05.20061.84FUniv. of Pennsylvania
Βασιλική Σιουμουρέκη01.04.20061.85FΑνόρθωση Βόλου
Θεοδώρα Τσινασλανίδου01.04.20061.78GΠανσερραϊκός
Λυδία Χατήρα07.04.20061.82SGHarvard
Ιωάννα Μάγκλαρη29.07.20071.70GΑμύντας
Προπονήτρια: Φρόσω Δρακάκη
Β. Προπονητή: Γιώργος Βελτσίστας, Γιάννης Παπούλης
Γυμνάστρια: Ιωάννα Θωμά
Γιατρός: Κική Τσακίρη
     

