Στογιάκοβιτς: «Θα συναντηθώ και με την Ελλάδα και με τη Σερβία...»

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς σε δηλώσεις του ρωτήθηκε σχετικά με την Εθνική ομάδα που πρόκειται να επιλέξει, λέγοντας πως θα συναντηθεί και με την Ελλάδα και με τη Σερβία.

Στο draft Combine του NBA στο Σικάγο βρίσκεται ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος πραγματοποίησε δηλώσεις και μίλησε σχετικά με το μέλλον του και την Εθνική ομάδα που πρόκειται να επιλέξει.

Συγκεκριμένα ο γιος του Πέτζα, τόνισε πως όταν έρθει η στιγμή να επιλέξει ποια Εθνική θα εκπροσωπήσει θα το κάνει, εφόσον έχει συναντηθεί, τόσο με ανθρώπους από την ελληνική ομοσπονδία όσο και από τη σέρβικη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρέι Στογιάκοβιτς:

«Θα συναντηθώ και με τις δύο εθνικές ομάδες. Εάν νιώθω ότι είμαι έτοιμος για τη σωστή απόφαση, θα την πάρω σύντομα. Διαφορετικά, θα συνεχίσω να περιμένω. Γνωρίζω ότι υπάρχουν προκριματικοί αγώνες το καλοκαίρι και η Ελλάδα και η Σερβία ενδιαφέρονται να παίξω με αυτές. Αλλά εάν πρόκειται για την παραμονή μου στο NCAA είτε για τη συμμετοχή στο NBA, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθώ στην ανάπτυξη και στην πρόοδο μου, αντί να παίξω για μια εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή. Τότε αυτό θα αποφασίσω».

