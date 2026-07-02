Galacticos LIVE by Interwetten: Η πρώτη γεύση από Νίστρουπ - Λίσι, ο Σαρακασίδης & τα αποκαλυπτήρια του Μαρινάκη
Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος παρουσιάζει όλα όσα θα πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το "Γεώργιος Καραϊσκάκης" της νέας εποχής, ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί τη λογική πίσω από την κίνηση της ΑΕΚ για Σαρακασίδη, ενώ ο Νίκος Αθανασίου από την Ολλανδία μιλάει για τα πρώτα συμπεράσματα της δουλειάς του Γιάκομπ Νίστρουπ.
Από την Ολλανδία, όπου επίσης πραγματοποιεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του ο ΠΑΟΚ, κι ο Σταύρος Σουντουλίδης για το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ και τον Τάισον.
Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ, αλλά και.. φουλ μουντιαλική διάθεση.
Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.