Galacticos LIVE by Interwetten: Η πρώτη γεύση από Νίστρουπ - Λίσι, ο Σαρακασίδης & τα αποκαλυπτήρια του Μαρινάκη

Ο Γιάννης Τσαούσης, ο Νίκος Αθανασίου, ο Κώστας Νικολακόπουλος και ο Γιώργος Τσακίρης είναι οι Galacticos by Interwetten, μεταφέροντας καθημερινά όλες τις ειδήσεις γύρω από την στρογγυλή θεά. Μαζί τους, ο Σταύρος Σουντουλίδης και ο Βασίλης Βλαχόπουλος από τη Θεσσαλονίκη.

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος παρουσιάζει όλα όσα θα πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το "Γεώργιος Καραϊσκάκης" της νέας εποχής, ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί τη λογική πίσω από την κίνηση της ΑΕΚ για Σαρακασίδη, ενώ ο Νίκος Αθανασίου από την Ολλανδία μιλάει για τα πρώτα συμπεράσματα της δουλειάς του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Από την Ολλανδία, όπου επίσης πραγματοποιεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του ο ΠΑΟΚ, κι ο Σταύρος Σουντουλίδης για το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ και τον Τάισον.

Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ, αλλά και.. φουλ μουντιαλική διάθεση.

Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!