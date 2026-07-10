Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με Λέστερ με δικλείδες ασφαλείας για Κρίστιανσεν»

Ο Νίκος Αθανασίου μιλάει στους Galacticos by Interwetten για την περίπτωση του Κρίστιανσεν λέγοντας πως ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με την Λέστερ.

Στην τελική ευθεία είναι όπως όλα δείχνουν η απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν από τον Παναθηναϊκό. Όπως ανέφερε και ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten οι «πράσινοι» τα έχουν βρει με την Λέστερ και μάλιστα πως υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας.