Ο Ριμπάλτα απάντησε για το αν ο Μάγιερ είναι ο αντικαταστάτης του Πινέδα - Το ρεπορτάζ του Δημήτρη Βέργου στους Galacticos
Ο Λόβρο Μάγιερ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία κι ετοιμάζεται να περάσει ιατρικά και να υπογράψει με την ΑΕΚ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Ο Κροάτης είναι ο εκλεκτός των Ριμπάλτα και Νίκολιτς για τη μεσαία γραμμή της Ένωσης, ενώ συγχρόνως μπορεί να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που θα δώσει λύσεις στους Κιτρινόμαυρους.
Όσον αφορά δε το αν θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα, ο Δημήτρης Βέργος μετέφερε το σχετικό ρεπορτάζ στους Galacticos by Interwetten σχολιάζοντας πως ο ίδιος ο Ριμπάλτα είπε στους απεσταλμένους στην Ολλανδία.
«Μην κάνουμε συγκρίσεις με τον Πινέδα... Παίζει σε όλες τις θέσεις».
Δείτε στους Galacticos by Interwetten από το 29:00 και μετά
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