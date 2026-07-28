Ο Ριμπάλτα απάντησε για το αν ο Μάγιερ είναι ο αντικαταστάτης του Πινέδα - Το ρεπορτάζ του Δημήτρη Βέργου στους Galacticos

Το ρεπορτάζ του Δημήτρη Βέργου στους Galacticos by Interwetten σχετικά με τον ρόλο του Λόβρο Μάγιερ στην ΑΕΚ, μέσα από τα μάτια του Ριμπάλτα.

Ο Λόβρο Μάγιερ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία κι ετοιμάζεται να περάσει ιατρικά και να υπογράψει με την ΑΕΚ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Κροάτης είναι ο εκλεκτός των Ριμπάλτα και Νίκολιτς για τη μεσαία γραμμή της Ένωσης, ενώ συγχρόνως μπορεί να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που θα δώσει λύσεις στους Κιτρινόμαυρους.

Όσον αφορά δε το αν θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα, ο Δημήτρης Βέργος μετέφερε το σχετικό ρεπορτάζ στους Galacticos by Interwetten σχολιάζοντας πως ο ίδιος ο Ριμπάλτα είπε στους απεσταλμένους στην Ολλανδία.

«Μην κάνουμε συγκρίσεις με τον Πινέδα... Παίζει σε όλες τις θέσεις».