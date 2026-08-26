Αθανασίου στους Galacticos: «Δεδομένα έχει γίνει επαφή Ουναϊ - Παναθηναϊκού, πώς θα αποφασίσει ο παίκτης»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε για την επόμενη μέρα στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, μετά και τη διαφαινόμενη απόκτηση του Ιμράν Λούζα.

Για την επόμενη μέρα της μεταγραφικής δραστηριότητας του Παναθηναϊκού μίλησε στην εκπομπή «Galacticos by Interwetten» ο Νίκος Αθανασίου, σχολιάζοντας τις επόμενες κινήσεις του «τριφυλλιού» μετά και τη συμφωνία με τον Ιμράν Λούζα.

Από το τραπέζι της συζήτησης δεν γινόταν να λείψει το όνομα του Αζεντίν Ουναΐ, περίπτωση για την οποία τόνισε ότι είναι δεδομένο ότι έχει γίνει επαφή, γνωστοποιώντας παράλληλα και τον τρόπο με τον οποίο θα αποφασίσει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Μαροκινός χαφ.

Το ρεπορτάζ του Νίκου Αθανασίου: