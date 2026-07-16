Με τις υποθέσεις των Σάλιακα και Όσο που δείχνουν να είναι πιο κοντά από ποτέ στο να πιάσουν Λιμάνι καταπιάστηκε μιλώντας στους Galacricos ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Δημήτρης Τομαρας, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, μίλησε στους Galacticos by Interwetten στο πώς αλλάζουν τα άκρα του Ολυμπιακού δεξιά και αριστερά. Δείτε το τι είπε για τους Σάλιακα (για δεξιά), Όοο (για αριστερά) και όχι μόνο.