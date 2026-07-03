Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Τα 4.5 εκατ. για Καντιού, η μεταγραφή που ψήνεται και το στοίχημα με Γιάρεμτσουκ»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους Galacticos by Interwetten για την υπόθεση του Καντιού, τη μεταγραφή που έρχεται και το ζήτημα Γιάρεμτσουκ.

Ημέρες εξελίξεων για τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Νικαλακόπουλος στο πλαίσιο των Galacticos by Interwetten αναφέρθηκε τόσο στην παρουσίαση των σχεδίων για το «Νέο Γ. Καραϊσκάκης», όσο και στα μεταγραφικά θέματα των Πειραιωτών.

Αναφορικά με την ανακατασκευή της έδρας των Πειραιωτών ο έμπειρος ρεπόρτερ στάθηκε στη σημασία της έκδοσης της άδειας για το γήπεδο, ώστε να αρχίσουν οι ανάλογες εργασίες.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε για την έναρξη της προετοιμασίας και τους παίκτες που έμειναν εκτός, ενώ χαρακτήρισε ως «στοίχημα» την υπόθεση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είναι... φευγάτος.

Στα μεταγραφικά έγινε αναφορά στα δημοσιεύματα από την Τουρκία για τον Ρενάτο Σάντσες, στο υπαρκό ενδιαφέρον για τον Σέρβο φορ Γιόβαν Μιλόσεβιτς και για την υπόθεση του Νόα Καντιού, με τον Κώστα Νικολακόπουλο να τονίζει πως κάτι... ψήνεται για προσθήκη στη μεσαία γραμμή.