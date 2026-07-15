Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Η... Πινεδιάδα που συνεχίζεται και το φιλικό»

Ο Γιώργος Τσακίρης στην εκπομπή Galacticos by Interwetren ανέλυσε όλα τα δεδομένα που αφορούν την υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ.

Στην εκπομπή του Gazzetta, Galacticos by Interwetten ο Γιώργος Τσακίρης εστίασε στην υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα μετά το δημοσίευμα από το Μεξικό ότι ο «Μαγίτο» φέρεται να έχει ανάψει το πράσινο φως στη Μοντερέι.

«Ο Πινέδα και πάλι θα πει “ναι” στη Μοντερέι εφόσον η πρόταση είναι στα 3 εκατ. ευρώ για τρία ή τέσσερα χρόνια κλειστό συμβόλαιο. Δεν υπάρχει παίκτης στον κόσμο που θα είχε προσφορά υπερδιπλασιασμού των αποδοχών και θα έλεγε “δεν με ενδιαφέρει”. Και ειδικά όταν πρόκειται για ομάδα της χώρας του. Υπάρχει όμως και συνέχεια που δεν την αναφέρουν στο Μεξικό. Ο Πινέδα ανήκει στην ΑΕΚ ως το 2027 και θα πρέπει η Μοντερέι να τα βρει με την ΑΕΚ. Δεν έχει έρθει καμία πρόταση ή κρούση στην ΑΕΚ», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Στην ΑΕΚ είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος διαπραγμάτευσης. Καταβάλλεται η ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ και παραχωρείται ο παίκτης. Πολύ απλά. Και μπράβο στην προηγούμενη διοίκηση, θα άρεσε και στον Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί λέγανε πολλοί μήπως είναι μικρή η ρήτρα αυτή. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι λίγα τα χρήματα. Πανέξυπνο το deal της προηγούμενης διοίκησης και για αυτό ο παίκτης είναι συνέχεια εδώ. Θα δούμε αν θα ανανεώσει ή όχι, η αν συνεχίσει και του χρόνου γυρίσει στο Μεξικό.

Μέσα στην ανανέωση μπορεί η ΑΕΚ να του προτείνει και μια πιο μικρή ρήτρα επαναπατρισμού για να του δίνει δύο χρόνια ακόμα στην Ευρώπη για παράδειγμα και να ανανεώσει τελικά και να γυρίσει στα 32 το Μεξικό. Ανοιχτά είναι αυτά. Αλλά δεν υπάρχει πρόταση αυτή τη στιγμή και για να τον αποκτήσει η Μοντερέι πρέπει να καταβάλλει τα 8 εκατ. ευρώ της ρήτρας. Δεν παίζει κανένα ρόλο ο Αλμέιδα. Τον ήθελε η Μοντερέι από πέρυσι. Είναι περίεργο που δεν καταγράφεται σε κανένα ρεπορτάζ στο Μεξικό τι θέλει να κάνει η Μοντερέι και αν δίνει τη ρήτρα ή πόσα δίνει».

Τέλος ο Γιώργος Τσακίρης σχολίασε και το σημερινό φιλικό που δίνει η ΑΕΚ στην Ολλανδία με αντίπαλο τη Φίτεσε. Ο Νίκολιτς θα θελήσει να βγάλει συμπεράσματα για πρόσωπα και τακτικές και έχει επιπλέον ενδιαφέρον να δούμε τις επιλογές που θα κάνει γιατί η χθεσινή απογευματινή προπόνηση ήταν κλειστή.