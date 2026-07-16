Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Όλα τα δεδομένα για Πινέδα και ο σωστός Νίκολιτς»

Ο Γιώργος Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten επανέλαβε τη στάση της ΑΕΚ στο θέμα Πινέδα για καταβολή της ρήτρας από τη Μοντερέι των 8 εκατ. ευρώ απευθείας, αλλά και για τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά το φιλικό με τη Φίτεσε.

Όπως μετέφερε στους Galacticos by Interwetten ο Γιώργος Τσακίρης, πρόταση ή κρούση της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα δεν υπάρχει, επαναλαμβάνοντας πως η θέση της ΑΕΚ δεν έχει αλλάξει. Πρέπει να καταβληθεί η ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ για να φύγει ο Πινέδα.

«Δεν υπάρχει κάποια επαφή της Μοντερέι στην ΑΕΚ με τη μορφή πρότασης ή κρούσης για το ενδεχόμενο κατάθεσης των 8 εκατ ευρώ σε δόσεις. Δεν υπάρχει. Αν κάποιος μεσάζοντας το λέει, δεν υπάρχει. Επίσημα από τη Μοντερέι στην ΑΕΚ δεν υπάρχει.

Προφανώς και δεν υπάρχει παίκτης που με πρόταση 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο μπορεί να λέει "δεν με ενδιαφέρει". Και για να γυρίσει στην πατρίδα του έτσι; Δεν αλλάζει κάτι για την ΑΕΚ. Υπάρχει ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ cash, την καταβάλει κάποιος και παίρνει τον Πινέδα. Σωστά ο Νίκολιτς είπε ότι ο Πινέδα πρέπει να τοποθετηθεί», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά το φιλικό με τη Φίτεσε, αναφέρθηκε στην κακή εικόνα της ΑΕΚ που προβλημάτισε, στο γεγονός ότι αναδείχθηκε η ανάγκη για επιπλέον ενίσχυση και για το... καμπαναριό που χτύπησε ο Νίκολιτς με τις δηλώσεις του.