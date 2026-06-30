Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Ο Ολυμπιακός συζητάει με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο»
Ραγδαίες εξελίξεις στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε στους «Galacticos» ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία, οι Πειραιώτες είναι σε συζητήσεις με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο.
Συγκεκριμένα όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ των «ερυθρολεύκων», ο 49χρονος παράγοντας προορίζεται για υπεύθυνο και στρατηγικό πόστο στην ΠΑΕ που θα έχει και επιρροή στις μεταγραφές του κλαμπ. Μάλιστα οι πληροφορίες από την Πορτογαλία αναφέρουν ότι οι συζητήσεις είναι σε προχωρημένο επίπεδο ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς δεν επηρεάζεται από αυτές τις εξελίξεις και παραμένει ως Sport Director και επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος ενώ ο Καρντόσο είναι πιο προχωρημένη περίπτωση από τον Κορδόν.
Ο Πορτογάλος ήταν πρόεδρος της Γκιμαράες τα τελευταία τέσσερα χρόνια καθώς η θητεία του ξεκίνησε το 2022 όταν ψηφίστηκε από το 62,5% κάνοντας μία εξαιρετική πορεία με την πορτογαλική ομάδα, η οποία βγήκε τρεις συνεχόμενες φορές στην Ευρώπη, έβγαλε αρκετούς νέους παίκτες και τους προώθησε στην πρώτη ομάδα, κέρδισε το Λιγκ Καπ ενώ τα οικονομικά της ομάδας ήταν σε εξαιρετική κατάσταση.
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