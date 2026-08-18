Πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού έδωσε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten.

Δείτε από το 1:27:00 ως το 1:34:25 του βίντεο το τι ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εκεί που μιλά για το ότι είναι σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση στα εξτρέμ, την πρόταση για τον Μπισιβού, την ανανέωση του Σιώζου και τον αριστερό μπακ.