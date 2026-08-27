Νικολακόπουλος στους Galacticos: Η επίθεση σε Φρέντρουπ, η απάντηση Πουέρτα και Νταβιτασβίλι αν... (vid)

Ο Κώστας Νικολακόπουλος, στο ρεπορτάζ του στους Galacticos για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού στάθηκε στα... μέτωπα που είναι ανοιχτά αλλά και σ' εκείνα που ενδεχομένως να ανοίξουν πάλι.

Τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό με τη μεσαία γραμμή; Μπορεί να επιστρέψει η περίπτωση του Νταβιτασβίλι; Πόσα προσφέρει ετησίως στον Ολυμπιακό η ομάδα του Πειραιά; Ο Κώστας Νικολακόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος:

«Αυτήν τη στιγμή ο Ολυμπιακός παίρνει τη μία από τις τρεις μεταγραφές που έχει στο πλάνο του, παίρνει τον Πέντερσεν, τον 26χρονο στα 27 διεθνή Νορβηγό» και συνέχισε για τον Πουέρτα και τη μεσαία γραμμή:

«Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει απάντηση, δεν έχει καεί. Απλά ο Ολυμπιακός περίμενε να είχε ήδη θετική απάντηση» και υπογράμμισε:

«Επειδή με τον Πουέρτα έχει τραβήξει τόσο καιρό, έχει αναθερμάνει το ενδιαφέρον του για τον Φρέντρουπ, έναν άλλον Βίκινγκ».

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος και για την περίπτωση του Νταβιτασβίλι: