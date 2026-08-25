Ογκνιεν Ούγκρεσιτς: Η μεταγραφή των 8 εκατομμυρίων που κλείνει ο ΠΑΟΚ
Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου, κάνει δικό του ο ΠΑΟΚ. Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή «Galacticos by Interwetten», ο Δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με την Παρτιζάν για τη μεταγραφή του Ογκνιεν Ούγκρεσιτς.
Η μεταγραφή του 19χρονου μέσου αναμένεται να ξεπεράσει τα 8 εκατ. ευρώ, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται και μπόνους.
Ο Ούγκρεσιτς βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα στο μεταγραφικό πλάνο του ΠΑΟΚ. Η περίπτωσή του είχε ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή μετά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και πλέον όλα δείχνουν πως ο νεαρός Σέρβος βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακόμισή του στη Θεσσαλονίκη.
Καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις φέρεται να είχε ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος ανέλαβε προσωπικά σημαντικό μέρος της διαδικασίας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Ο Ούγκρεσιτς αγωνίζεται τόσο ως «8» όσο και ως «10», διαθέτοντας στοιχεία που τον έχουν ήδη καταστήσει ένα από τα πλέον υποσχόμενα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου. Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 10 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ήδη καταγράψει συμμετοχή με την ανδρική Εθνική Σερβίας, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του τον Οκτώβριο του 2025.
Εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, ο ΠΑΟΚ θα προσθέσει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης, επενδύοντας σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νεαρά ονόματα του σερβικού ποδοσφαίρου.
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