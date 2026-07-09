Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με Μάνγκας - Δεύτερη επιλογή ο Καμπίνι»

Ο Νίκος Αθανασίου αναφέρεται στους Galacticos by Interwetten για την περίπτωση του Ρικάρντο Μάνγκας τονίζοντας πως δεύτερη επιλογή είναι ο Σαμουκέλε Καμπίνι.

Όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στο καλοκαίρι, τόσο ανεβαίνει και η θερμοκρασία στα μεταγραφικά. Στον Παναθηναϊκό όπως ανέφερε και ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten έχουν συμφωνήσει με τον Ρικάρντο Μάγκος έχοντας ως δεύτερη επιλογή τον Σαμουκέλε Καμπίνι.