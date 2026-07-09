Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με Μάνγκας - Δεύτερη επιλογή ο Καμπίνι»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Νίκος Αθανασίου αναφέρεται στους Galacticos by Interwetten για την περίπτωση του Ρικάρντο Μάνγκας τονίζοντας πως δεύτερη επιλογή είναι ο Σαμουκέλε Καμπίνι.
Όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στο καλοκαίρι, τόσο ανεβαίνει και η θερμοκρασία στα μεταγραφικά. Στον Παναθηναϊκό όπως ανέφερε και ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten έχουν συμφωνήσει με τον Ρικάρντο Μάγκος έχοντας ως δεύτερη επιλογή τον Σαμουκέλε Καμπίνι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.