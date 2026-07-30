Αθανασίου στους Galacticos: «Ο Παναθηναϊκός να κάνει το αυτονόητο με Πάκσι, στο ΟΑΚΑ ο Κάνγκουα»
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Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos για την αναμέτρηση με την Πάκσι και τον Κινγκς Κάνγκουα.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάκσι στο ΟΑΚΑ με στόχο να σφραγίσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
O Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos για το πως πρέπει να εμφανιστεί το τριφύλλι κόντρα στους Ούγγρους, αλλά και για την παρουσία του Αφρικανού μέσου Κινγκς Κάνγκουα στο γήπεδο.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αθανασίου
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