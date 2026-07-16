Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Αυτό θα κάνει ο Παναθηναϊκός μετά τον τραυματισμό του Ίνγκασον»

O Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos by Interwetten για το πως ο Παναθηναϊκός θα διαχειριστεί το «σοκ» με τον Ίνγκασον.

«Παγωμάρα» στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Το Τριφύλλι στο τελευταίο του φιλικό πριν τα επίσημα ματς για τα προκριματικά του Conference League αντιμετώπισε τη Ραπίντ στη Βιέννη, κατά το οποίο ο Ίνγκι Ίνγκασον υπέστη ολική ρήξη χιαστού και συνεπώς θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Νίκος Αθανασίου στο πλαίσιο των Galacticos by Interwetten τόνισε πως οι Πράσινοι θα πρέπει να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού.

Στο αγωνιστικό σκέλος του αγώνα ο ρεπόρτερ του Τριφυλλιού στάθηκε στο σκληρό μάθημα της ήττας με 4-1, το οποίο ήρθε την καλύτερη χρονική στιγμή.