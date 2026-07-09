Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Τα δεδομένα του deal της ΑΕΚ για Γιόβιτς και ο Πινέδα»

Ο Γιώργος Τσακίρης έκανε λόγο για τα δεδομένα της επικείμενης οριστικής συμφωνίας της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιόβιτς, αλλά και όσο αφορούν την υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα.

ΑΕΚ και Λούκα Γιόβιτς είναι κοντά σε οριστική συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου επιθετικού ως το 2029, με τον Γιώργο Τσακίρη να αναλύει στην εκπομπή του Gazzetta, Galacticos by Interwetten τα δεδομένα.

«Είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί το deal της ΑΕΚ με τον Γιόβιτς ως το 2029. Είναι πολύ ικανοποιημένος με την πρόταση της ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν υπάρχει οριστική συμφωνία σε επίπεδο ότι αύριο υπογράφει. Η λογική λέει ότι παραμένουν κάποιες μικρές σημαντικές λεπτομέρειες. Του δίνεται ένα σημαντικό συμβόλαιο που θα είναι 2,3 με 2,4 εκατ. ευρώ συν 300 με 400 χιλιάδες ευρώ ως μπόνους που λογικά θα τα πιάσει. Έπειτα είναι και κάποια άλλα μπόνους, για αυτό το deal θα μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 3 εκατ. ευρώ», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Απογειώνεται η ρήτρα του και φτάνει από τα 12 εκατ. ευρώ στα 20 εκατ. ευρώ. Δεν έχει κλείσει επαναλαμβάνω. Ίσως να είναι μια από τις λεπτομέρειες αυτό. Ένα ποσό από τα 20 εκατ. ευρώ πηγαίνει σε αυτόν, αλλά πρέπει να το δούμε αυτό. Ο ίδιος αισθάνεται υπέροχα και φαίνεται στην προετοιμασία αυτό. Βλέπουμε και έναν ορίζοντα της ΑΕΚ στα συμβόλαια ως το 2029 ή το 2030. Είναι ένα πρότζεκτ τριετίας - τετραετίας που χτίζει από πέρυσι ο Ριμπάλτα».

Όσο για τον Ορμπελίν Πινέδα υπογράμμισε: «Οι Μεξικανοί λένε ότι ο παίκτης μιλάει με τη Μοντερέι. Προφανώς και θα τον ήθελε ο Αλμέιδα. Εκείνος τον είχε φέρει από τη Θέλτα στην ΑΕΚ, ενώ τον είχε και στην Τσίβας. Ωστόσο όπως μας έχει πει ο Αλμέιδα, δεν μπορεί να πληρώσει κάποιος τη ρήτρα στην ΑΕΚ. Ο Μέρλο λέει ότι η Μοντερέι τον θέλει, όμως οι διαπραγματεύσεις θα είναι δύσκολες. Αλλά το τρίτο και πιο σπουδαίο είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με το τι θέλει ο παίκτης και αυτό που ανέφερε είναι ότι θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη. Ο Πινέδα έχει απωθημένο τη συμμετοχή στο Champions League. Του αρέσει πολύ η Αθήνα. Και στην οικογένειά του. Στην ΑΕΚ εκτιμούν ότι είναι στο 50-50 η υπόθεση της ανανέωσης. Γιατί θυμίζω έχει ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιό του. Γι' αυτό μιλάμε για ρήτρες. Η εισήγηση των ιθυνόντων του κλαμπ είναι ότι ναι μεν αποφασίζει ο πρόεδρος, αλλά εμείς δεν θέλουμε να φύγει κανείς».