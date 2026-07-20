Βέργος στους Galacticos by Interwetten: «Τα δεδομένα για Κάνγκουα και το deal που θέλει να κλείσει άμεσα η ΑΕΚ»

Ο Δημήτρης Βέργος μίλησε στους Galacticos by Interwetten για τα δεδομένα της μεταγραφής του Κάνγκουα που προσπαθεί να ολοκληρώσει η ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ μετά την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα στην Μοντερέι κινείται στην αγορά για δύο χαφ, καθώς εκτός από αντικαταστάτη του Μεξικανού θέλει και έναν επιθετικό μέσο, ο οποίος θα καλύψει το κενό των Ρομπέρτο Περέιρα και Ζοάο Μάριο. Στο Δικέφαλο έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα και ο Δημήτρης Βέργος μίλησε στους Galacticos by Interwetten για τα δεδομένα της υπόθεσης.

Oι πρωταθλητές Ελλάδας θέλουν να κλείσουν άμεσα τη μεταγραφή του διεθνή χαφ από τη Ζάμπια και βρίσκονται σε προχωρημένης επαφές με την Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα, με τον Κάνγκουα να είναι MVP της Λίγκας. Σύμμαχος σε αυτήν την προσπάθεια είναι και ο παίκτης που πιέζει για την ολοκλήρωση του deal.

Αναφορά έγινε και στα στοιχεία του Αφρικανού μέσου και στο πόσο συμβατά είναι με αυτά που έχασε η Ένωση μετά την παραχώρηση του Πινέδα στην Μοντερέι.

Eκτός τις μεταγραφικές ανοιχτό είναι και το θέμα των αποχωρήσεων από το ρόστερ της ΑΕΚ. Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς οδεύει με δανεισμό στη ΛΑΣΚ, ενώ προτάσεις για αποχώρηση με το ίδιο καθεστώς έχει και ο Πάολο Φερνάντες.