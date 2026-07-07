Νικολακόπουλος στους Galacticos By Interwetten: «Νέα κίνηση για να κλείσει ο Στάνιτς, ποιος είναι ο Νο1 στόχος για τα χαφ»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μιλάει στους Galacticos By Interwetten για τη νέα κίνηση του Ολυμπιακού για να κλείσει τον Στάνιτς ενώ αναφέρεται και στον πρώτο στόχο για τα χαφ.

Καλοκαίρι όσον αφορά το ποδόσφαιρο και συνολικά όλα τα ομαδικά αθλήματα σημαίνει μεταγραφές και φυσικά το φετινό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Ο Ολυμπιακός με στόχο την επιστροφή του στην κορυφή προσπαθεί να ενισχύσει το ρόστερ, με τον Κώστα Νικολακόπουλο στους Galacticos By Interwetten ναι μιλάει για την κίνηση των «ερυθρολεύκων» να κλείσουν τον Πέταρ Στάνιτς, ενώ αναφέρεται και στον πρώτο στόχο για τα χαφ.