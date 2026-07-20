Τομαράς στους Galacticos: «Ποιες προσθήκες περιμένει ακόμα ο Ολυμπιακός»
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Ο Δημήτρης Τομαράς στους Galacticos μίλησε για την πορεία της προετοιμασίας του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία και πλέον στρέφει την προσοχή του στις αναμετρήσεις με την ολλανδική Ναϊμέχεν.
Ο Δημήτρης Τομαράς στους Galacticos μίλησε για την εικόνα των Πειραιωτών και τι περιμένει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τομαράς στους Galacticos
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