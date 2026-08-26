Νικολακόπουλος στους Galacticos: Τι μπορεί να σημαίνει για τον Ολυμπιακό η αγορά του Ζότα
Οι περιπτώσεις Πουέρτα και Βάργκας μόνο εύκολες και φυσικά μόνο φθηνές δεν είναι για τον Ολυμπιακό.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος, μέσω των Galacticos, στέκεται στο γεγονός ότι μια ομάδα μπορεί να δανειστεί έναν παίκτη από μια άλλη ως τρεις φορές μέσα στη σεζόν.
Ο Ολυμπιακός, έχει δανεικούς από τη Νότιγχαμ Κάρμο, Σα και Ζότα. Ετσι, με την αγορά του τελευταίου ανοίγει άλλη μία θέση - κι εκεί οι Άγγλοι μπορούν να στείλουν μια ακόμα... δύσκολη περίπτωση!
Μεταγραφές άνω των 10 εκατ. ευρώ μπορούν να πιάσουν Λιμάνι πολύ πιο εύκολα με τη συνδρομή ενός ακόμα μεγαλύτερου πορτοφολιού όπως είναι λογικό.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.