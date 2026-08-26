Νικολακόπουλος στους Galacticos: Τι μπορεί να σημαίνει για τον Ολυμπιακό η αγορά του Ζότα

Ο Κώστας Νικολακόπουλος, μέσω των Galacticos, ερμηνεύει την αγορά του Ζότα στον Ολυμπιακό από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και στέκεται στα οφέλη των ερυθρόλευκων που μπορεί να προκύψουν.

Οι περιπτώσεις Πουέρτα και Βάργκας μόνο εύκολες και φυσικά μόνο φθηνές δεν είναι για τον Ολυμπιακό.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος, μέσω των Galacticos, στέκεται στο γεγονός ότι μια ομάδα μπορεί να δανειστεί έναν παίκτη από μια άλλη ως τρεις φορές μέσα στη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός, έχει δανεικούς από τη Νότιγχαμ Κάρμο, Σα και Ζότα. Ετσι, με την αγορά του τελευταίου ανοίγει άλλη μία θέση - κι εκεί οι Άγγλοι μπορούν να στείλουν μια ακόμα... δύσκολη περίπτωση!

Μεταγραφές άνω των 10 εκατ. ευρώ μπορούν να πιάσουν Λιμάνι πολύ πιο εύκολα με τη συνδρομή ενός ακόμα μεγαλύτερου πορτοφολιού όπως είναι λογικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos: