Αθανασίου στους Galacticos: «Όλο το βάρος στη Πάκσι, θα κάνει δυνατή κίνηση στα χαφ ο Παναθηναϊκός»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε για τα ματς με την Πάκσι, τον Φαν Ντρόνγκελεν και την κίνηση του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ρικ φαν Ντρόνγκελεν και προσωρινά βάζει φρένο στα μεταγραφικά.

Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos για τον Ολλανδό στόπερ, στάθηκε στις αναμετρήσεις με την ουγγρική Πάκσι, που είναι καθοριστικά για το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου, όπως και τα επόμενα προκριματικά, αν περάσουν οι πράσινοι.

Ο Αθανασίου αναφέρθηκε και στην κίνηση που ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός για τα χαφ. Τόνισε ότι το τριφύλλι θα κάνει μία πολύ δυνατή κίνηση για τη μεσαία γραμμή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αθανασίου στους Galacticos.