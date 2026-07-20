Αθανασίου στους Galacticos: «Όλο το βάρος στη Πάκσι, θα κάνει δυνατή κίνηση στα χαφ ο Παναθηναϊκός»

Αθανασίου στους Galacticos: «Όλο το βάρος στη Πάκσι, θα κάνει δυνατή κίνηση στα χαφ ο Παναθηναϊκός»

Newsroom
Αθανασίου στους Galacticos: «Όλο το βάρος στη Πάκσι, θα κάνει δυνατή κίνηση στα χαφ ο Παναθηναϊκός»

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε για τα ματς με την Πάκσι, τον Φαν Ντρόνγκελεν και την κίνηση του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ρικ φαν Ντρόνγκελεν και προσωρινά βάζει φρένο στα μεταγραφικά.

Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos για τον Ολλανδό στόπερ, στάθηκε στις αναμετρήσεις με την ουγγρική Πάκσι, που είναι καθοριστικά για το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου, όπως και τα επόμενα προκριματικά, αν περάσουν οι πράσινοι.

Ο Αθανασίου αναφέρθηκε και στην κίνηση που ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός για τα χαφ. Τόνισε ότι το τριφύλλι θα κάνει μία πολύ δυνατή κίνηση για τη μεσαία γραμμή.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Τα χρήματα που έχει χαλάσει το «τριφύλλι» στο πιο πολυδάπανο καλοκαίρι του
image

Αναλυτικά όσα είπε ο Αθανασίου στους Galacticos.

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα