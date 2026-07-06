Αποκάλυψη Νικολακόπουλου στους Galacticos by Interwetten: «Έφτασε πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίζ»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος είπε στους Galacticos By Interwetten πως ο Ολυμπιακός έχει πρόταση στα χέρια για τον Αντρέ Λουίζ από τη Γουλβς.

Μία αρκετά σημαντική είδηση αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos By Interwetten, αφού ανέφερε πως στα γραφεία του Ολυμπιακού έχει φτάσει μία πρόταση από τη Γουλβς για τον Αντρέ Λουίζ.

Μάλιστα, ανέφερε και το ύψος του ποσού αυτής, το οποίο δεν είναι ευκαταφρόνητο, αφού έχει φτάσει τα 14 εκατ. ευρώ, αλλά δεν είναι και δελεαστικό, αφού τον Γενάρη η Ρίο Άβε είχε άλλη προσφορά, που άγγιξε τα 17 εκατ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν παραπάνω χρήματα και δεν είναι διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν με τέτοια λεφτά. Πάντως, τόνισε πως αν τελικά γίνει το deal και πουληθεί, θα υπάρξει κίνηση για την αντικατάστασή του, αναφέροντας και δύο πιθανές επιλογές.

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