Τομαράς στους Galacticos: «Οι λεπτομέρειες με Ορτέγκα και Λουίζ και οι Τιτραουί & Μπενταγιέμπ»
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Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Δημήτρης Τομαράς, μετέφερε στους Galacticos by Interwetten τα τελευταία μεταγραφικά νέα.
Ο Ολυμπιακός έχει αυτήν την περίοδο αρκετές ανοιχτές περιπτώσεις. Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Δημήτρης Τομαράς, παραθέτοντας το σχετικό ρεπορτάζ στην εκπομπή του Gazzetta, εκείνη των Galacticos by Interwetten, στάθηκε στην επικείμενη απόκτηση του γκολκίπερ Ορτέγκα, στην πώληση του Αντρέ Λουίζ, στα ονόματα για αριστερό μπακ, στον χαφ Τιτραουί αλλά και στον φορ Μπενταγιέμπ.
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