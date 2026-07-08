Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Η σούπερ κατάσταση του Γιόβιτς και η μεταγραφή του Αλεξίου»

Όσα είπε ο Γιώργος Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten για την εξαιρετική κατάσταση του Λούκα Γιόβιτς στην προετοιμασία και για τη μεταγραφή του Χρήστου Αλεξίου στην ΑΕΚ.

Ο Γιώργος Τσακίρης αναλύοντας το ρεπορτάζ της ΑΕΚ στην εκπομπή «Galacticos by Interwetten» του Gazzetta αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Χρήστος Αλεξίου ξεκίνησε προπονήσεις στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία, με την άδεια της Ίντερ και ότι απέμεναν μόνο τα τυπικά για την ανακοίνωσή του, όπως και έγινε λίγο αργότερα με την Ένωση να επισημοποιεί την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο με οψιόν αγοράς.

Στη συνέχεια μίλησε για την προετοιμασία της ΑΕΚ που είναι σε εξέλιξη στην Ολλανδία. «Έχει ξεκινήσει φουλ τακτικής ο Νίκολιτς με τον Κάιρινεν να τοποθετείται δίπλα στον Μαρίν. Στόχευση του κόουτς είναι να ελευθερώσει τα χαρακτηριστικά των Μαρίν και Πινέδα, με τον Κάιρινεν να γυρνάει πίσω και να παίρνει την μπάλα. Ο Πινέδα θα είναι διαθέσιμος στη δεύτερη φάση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά καθώς τα προηγούμενα χρόνια έλειπε αναγκαστικά», υπογράμμισε και πρόσθεσε για τον Γιόβιτς:

«Ο Λούκα Γιόβιτς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τα... παστελώνει, κάνει παπάδες. Με τον Ζίνι ήταν μαζί στην άσκηση τακτικής. Ο Γιόβιτς είναι πολύ συγκεντρωμένος και δείχνει πόσο πολύ θέλει να μπει στη League Phase του Champions League».

Τέλος έκανε λόγο και για το ότι ο Θωμάς Στρακόσια δεν είναι ακόμα απόλυτα έτοιμος από τον τραυματισμό του στον ώμο. «Το θέμα της ετοιμότητάς του είναι ανοικτό. Δουλεύει με τα πόδια αυτή την περίοδο. Δεν αποκλείω να ξεκινήσει με Μπρινιόλι τα προκριματικά του Champions League αν δεν έχει μπει ο Στρακόσια μέχρι το τέλος της προετοιμασίας στο κανονικό πρόγραμμα».