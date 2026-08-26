Αθανασίου στους Galacticos για Λούζα: «Από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού»

Ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos για το super deal της μεταγραφης του Λούζα στον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την μεταγραφή του Ιμρά Λούζα από την Γουότφορντ, βάζοντας στο έμψυχο δυναμικό του έναν κεντρικό χαφ από το πάνω ράφι, κάτι που αναζητούσε από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περιόδου.

Το ρεπορτάζ του Νίκου Αθανασίου στους Galacticos:

Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει σε φάση ολοκλήρωσης την μεταγραφή του Ιμρά Λούζα,ο 27χρονος μαροκινός χάφ της Γουότφορντ και αρχηγός της, ήταν στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας του Μαρόκο για το παγκόσμιο κύπελλο,αν και τελικά δεν κλήθηκε στις τελικές επιλογές. Είναι ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίον ο παναθηναϊκός, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από πληροφορίες από την Αγγλία, έχει δαπανήσει ένα ποσό ανάμεσα στα 8-9 εκατ. Ευρώ. Το ακριβές ποσό πιστεύω θα το μάθουμε μέχρι την Παρασκευή, αλλά είναι δεδομένα η πιο δαπανηρή μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι και μια από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του, αν δεν κανω πολύ μεγάλος λάθος πρέπει να είναι ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη. Στην ίδια κατηγορία είναι ο Αντίνο και ο Σισέ και οι 3 πολύ κοντά.

Το ετήσιο συμβόλαιο του Ιμρά Λούζα είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, είναι ένας κεντρικός χάφ ο οποίος διακρίνετε για την ικανότητα του στον να σου φτιάξει το παιχνίδι, να σου δημιουργήσει πράγματα από την μεσαία γραμμή και πάνω, αλλά και σε χαμηλά μέτρα, δηλαδή να σε βοηθήσει και στο built up και στο finishing.