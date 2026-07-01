Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Τι παίζει με Τζολάκη, Σα, Ποντένσε στον Ολυμπιακό και τι έγινε με Μίγια»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναλύει στους Galacticos by Interwetten τι ισχύει με την περίπτωση του Κορδόν, ενώ καταπιάνεται και με το κεφάλαιο τερματοφύλακες για τον Ολυμπιακό!

Δείτε όλα όσα είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos για το... καυτό μεταγραφικό καλοκαίρι του Ολυμπιακού.