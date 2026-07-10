Ο ρεπόρτερ της ομάδας του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, στάθηκε σε συγκεκριμένα πρόσωπα στην αναφορά του στους Galacticos.

Εν αρχή ο Κώστας Νικολακόπουλος στάθηκε στο μεταγραφικό story για τον Αντρέ Λουίζ και ως προς την επικείμενη πώλησή του στο Κάνσας. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten και σε άλλες υποθέσεις σε ότι αφορούν στον Ολυμπιακό. Υποθέσεις όπως εκείνες των Μπρόζοβιτς - στον οποίο έγινε ανεπίσημα πρόταση από τον Ολυμπιακό αλλά δεν τον καλύπτει σε αυτήν την φάση - και Στάνιτς.

