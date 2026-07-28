Ο Δημήτρης Τομαράς ανέλυσε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και εκτός από την έλευση του γκολκίπερ Ορτέγκα στάθηκε στην επικείμενη απόκτηση των Σα και Τιτραουί.

Από το Gazzetta είχατε ενημερωθεί πρώτοι και εκτενώς και για τον χαφ Τιτραουί αλλά και για οτν νεαρό μέσο Γκουστάβο Σα. Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Δημήτρης Τομαράς, από την άλλη ανέλυσε στους Galacticos by Interwetten όλα όλα ισχύουν για τον Αλγερινό μέσο αλλά και για τον σούπερ ταλαντούχο Πορτογάλο. Δείτε στο βίντεο όλα τα τελευταία νέα των Πειραιωτών.

