Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Ισχυρή η ΑΕΚ στα playoffs του Champions League και οι επόμενες προσθήκες της»
Η Άαρχους του Γενς Γιόνσον έκανε το... θαύμα της, καθώς ισοφάρισε την εντός έδρας ήττα της από την Λεχ Πόζναν (1-4) στη ρεβάνς της Πολωνίας και έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς ενόψει της κλήρωσης για τα Play Offs του Champions League. O Γιώργος Τσακίρης και ο απεσταλμένος του Gazzetta στο Άπελντορν, Δημήτρης Βέργος, μίλησαν στους Galacticos by Interwetten για το «δώρο» των Δανών στους Πρωταθλητές Ελλάδας.
Ο Δικέφαλος θα έχει δεδομένα πιο «βατό» δρόμο προς τη League Phase του Champions League, με τους ρεπόρτερ της Ένωσης να εκφράζουν την εκτίμηση πως το καλύτερο θα είναι να αποφευχθούν στην κλήρωση οι Βίκινγκ και Άαρχους από τη Σκανδιναβία.
Από εκεί και πέρα έγινε αναφορά στα μεταγραφικά της AEK, καθώς άμεση προτεραιότητα είναι η απόκτηση ακόμα ενός χαφ, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε πως περιμένει εξίσου σύντομα κι ακόμα μια κίνηση.
Τέλος, οι δυο ρεπόρτερ μίλησαν για το φιλικό με τη Σάμσουνσπορ και για το ανεπίσημο ντεμπούτο του Λόβρο Μάγερ.
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