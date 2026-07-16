Τομαράς στους Galacticos by Interwetten: «Το Like του Ολυμπιακού σε Νταβιντασβίλι, ο Τζολάκης και η "μοναξιά" του Γιάρεμτσουκ»
Ο Ολυμπιακός είναι σε φάση σκληρής δουλιεάς, καθώς αυτήν την περίοδο η ομάδα «μοντάρεται» στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και παράλληλα τρέχει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Ολλανδία, Δημήτρης Τομαράς, μίλησε στους Galacticos by Interwetten για ολα τα θέματα της ερυθρόλευκης επικαιρότητας.
Αναφορικά με τη δουλειά που γίνεται αυτές τις ημέρες ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών στάθηκε στη... μοναξιά του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης, από τη στιγμή που δεν έχουν ενσωματωθεί οι Ελ Καμπί - Ταρέμι και ο Κλέιτον τραυματίστηκε. Επί πρόσθετα αναφέρθηκε τόσο στα πρώτα δείγματα του Πόποβιτς, όσο και στα δεδομένα για την παραχώρηση των Τζολάκη και Ορτέγκα.
Στα μεταγραφική τόνισε πως απομένουν τα τυπικά για την απόκτηση του Ρόκα, ενώ τόνισε πως αρέσει στους Πειραιώτες ο διεθνής Γεωργιανός εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλι.
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