Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Να μην δημιουργώ ελπίδες για Ουναΐ, αλλά...» (vid)

Ο Νίκος Αθανασίου αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten για το ενδεχόμενο της επιστροφής του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό.

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos για έναν παίκτη που οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν «καψούρα». Τον Αζεντίν Ουναΐ.

Δείτε το ρεπορτάζ του Νίκου Αθανασίου στους Galacticos:

Tο... Νούμερο 2 όνομα που έχει ο ΠΑΟ στη λίστα του, επειδή ο κόσμος ρωτά συνέχεια και είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει καψούρα τον Ουναΐ. Έχουμε φτάσει 25 Αυγούστου. Προφανώς, είναι διαφορετικά τα δεδομένα με το που είχε τελειώσει το Μουντιάλ και όλοι πιστεύαμε ότι θα κάνει μια τοπ μεταγραφή. Έχουμε φτάσει 25 Αυγούστου, δεν έχει πάει πουθενά, είναι ακόμα στην Τζιρόνα, η οποία έχει υποβιβαστεί και θέλει να τον δώσει.

Για να μην δημιουργώ πολύ μεγάλες ελπίδες για Ουναΐ, γιατί δεν θέλω να το κάνω, δεν το έχω κάνει και ποτέ, από την άλλη, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω «αποκλείεται», γιατί ο ίδιος ο Ουναΐ, στο περιβάλλον του, κατά καιρούς εκφράζεται με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό. Είναι ξεκάθαρο ότι περιμένει κάτι, όπως το περίμενε και πέρσι. Συνεπώς, όσο δεν βρίσκει ομάδα και όσο ο Παναθηναϊκός δεν κλείνει τη θέση στο 8, πάντα θα λέω ότι υπάρχουν λίγες, αλλά υπάρχουν πιθανότητες να γίνει μια κίνηση και να λέμε «πω πω, εδώ τι έγινε». Δεν μπορώ να το κλείσω.

Μέχρι 3 Σεπτέμβρη, αν ο ΠΑΟ περάσει την Πέμπτη. Ο Ουναΐ ψάχνει κορυφαίο πρωτάθλημα, πολλά λεφτά θα του έδινε και ο ΠΑΟ πέρσι, πολλά λεφτά θα έπαιρνε και στην Αραβία. Ο Ουναΐ πίστευε ότι, με το Μουντιάλ που θα κάνει, θα πάει στη Σίτι. Άρα, λοιπόν, ας το έχουμε στο μυαλό μας και βλέπουμε… Μέχρι εκεί, όμως. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Χρησιμοποιώ συγκεκριμένες λέξεις. Μακάρι να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να μάθουμε ότι έρχεται η παικτούρα αυτή.

Πέρσι, ο ΠΑΟ, 2 μέρες πριν μπει ο Ταμπόρδα στο αεροπλάνο από το Μπουένος Άιρες να έρθει στην Αθήνα, κλεισμένη μεταγραφή, συνέχιζε να παλεύει την υπόθεση του Ουναΐ. Θα τους έπαιρνε και τους 2 και, ενώ με τη Μαρσέιγ είχε φτάσει να την ικανοποιήσει κοντά στα 9 εκατ. ευρώ, ο παίκτης όλο το καλοκαίρι ήταν «10 του μήνα έρχομαι, 15 δεν έρχομαι», «17 του μήνα 20 εκατ. , 20 του μήνα 4 εκατ.» Τον κράτησε λίγο τον Παναθηναϊκό πέρσι ως καβάντζα. Εγώ δεν θα απέκλεια να γίνει το ίδιο και φέτος.