Βέργος στους Galacticos by Interwetten: «Η ΑΕΚ ξαναπιάνει δουλειά στην Ολλανδία, επείγει η απόκτηση χαφ»
Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για το δεύτερο μισό του βασικού σταδίου προετοιμασίας της και το Gazzetta θα είναι εκεί. Ο Δημήτρης Βέργος βρίσκεται στο Άπελντορν ενόψει της επιστροφής των πρωταθλητών σε ρυθμούς προπονήσεων και μετέφερε το ρεπορτάζ στους Galacticos by Interwetten.
Οι παίκτες του Δικεφάλου θα δουλέψουν μέχρι τις 2 Αυγούστου στην Ολλανδία και σε αυτό το διάστημα θα δώσουν δύο φιλικούς αγώνες. Βασικός στόχος του Μάρκο Νίκολιτς είναι η βελτίωση της ομάδας του τόσο στο υψηλό pressing, όσο και στο build up.
Όπως τόνισε ο Δημήτρης Βέργος το ζήτημα της απόκτησης χαφ επείγει για την Ένωση, με την περίπτωση του Κάνγκουα να μην προχωράει. Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά «ζεστός» για την περίπτωση του χαφ της Χάποελ Μπερ Σεβά.
Δείτε ΕπίσηςΖεστός για Κάνγκουα ο Παναθηναϊκός!
Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ήδη δουλεύει μια άλλη περίπτωση μέσου και μένει να φανεί πότε θα προχωρήσει η περίπτωση, με τον Νίκολιτς να θέλει τον νέο του χαφ το συντομότερο δυνατό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.