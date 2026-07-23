Βέργος στους Galacticos by Interwetten: «Η ΑΕΚ ξαναπιάνει δουλειά στην Ολλανδία, επείγει η απόκτηση χαφ»

O απεσταλμένος του Gazzetta στην Ολλανδία, Δημήτρης Βέργος, μίλησε στους Galacticos by Interwetten για την επιστροφή της ΑΕΚ στις προπονήσεις και στο θέμα της απόκτησης χαφ.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για το δεύτερο μισό του βασικού σταδίου προετοιμασίας της και το Gazzetta θα είναι εκεί. Ο Δημήτρης Βέργος βρίσκεται στο Άπελντορν ενόψει της επιστροφής των πρωταθλητών σε ρυθμούς προπονήσεων και μετέφερε το ρεπορτάζ στους Galacticos by Interwetten.

Οι παίκτες του Δικεφάλου θα δουλέψουν μέχρι τις 2 Αυγούστου στην Ολλανδία και σε αυτό το διάστημα θα δώσουν δύο φιλικούς αγώνες. Βασικός στόχος του Μάρκο Νίκολιτς είναι η βελτίωση της ομάδας του τόσο στο υψηλό pressing, όσο και στο build up.

Όπως τόνισε ο Δημήτρης Βέργος το ζήτημα της απόκτησης χαφ επείγει για την Ένωση, με την περίπτωση του Κάνγκουα να μην προχωράει. Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά «ζεστός» για την περίπτωση του χαφ της Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ήδη δουλεύει μια άλλη περίπτωση μέσου και μένει να φανεί πότε θα προχωρήσει η περίπτωση, με τον Νίκολιτς να θέλει τον νέο του χαφ το συντομότερο δυνατό.